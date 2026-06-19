Pablo Sánchez 19 JUN 2026 - 16:14h.

La novia de Lamine Yamal entra de lleno en el derbi sevillano: "Betis no sé dónde está"

Luis de la Fuente perfila los últimos detalles de cara a la cita

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España sigue preparando su segundo encuentro del Mundial, ese que le medirá a Arabia Saudí el próximo domingo a partir de las 18.00 hora española. Luis de la Fuente perfila los últimos detalles y sopesa qué hacer con aquellos futbolistas que aún no se encuentran al cien por cien. Uno de ellos es Lamine Yamal. El atacante fue protagonista en las últimas horas, donde desveló cómo se encuentra de cara al choque.

Durante una entrevista en TVE, Lamine desveló cuál es su estado físico de cara al partido. El jugador del Barcelona reconoció que se encuentra bien, pero no para disputar los 90 minutos. "Estoy preparado para lo que el míster quiera, pero no estoy para un partido entero. Creo que es muy pronto para jugar un partido entero. Es innecesario. Tengo un proceso de adaptación y no es el momento de jugar un partido completo", comentó.

Esas son las sensaciones de Lamine de cara a una cita importante para seguir optando a terminar primera de grupo después del inesperado tropiezo frente a Cabo Verde en el estreno. A partir de ahí, será Luis de la Fuente el que decida quién juega de inicio ante el combinado saudí.

Palabras para Nico Williams

Lamine reconoció su impaciencia en el banquillo por no poder jugar de inicio frente a Cabo Verde y lo mal que lo pasó. "Ya quería estar en el campo. Tengo muchas ganas de poder ayudar al equipo. Creo que esa ambición me ayuda a querer ganar y a querer jugar".

También tuvo palabras de apoyo para su compañero Nico Williams, quien también llegó tocado al Mundial tras una temporada marcada por las lesiones. "Creo que está mejor que yo. Es un grandísimo jugador y nos va a ayudar mucho. Los dos venimos de lesiones y tenemos que ir entrando poco a poco, sin prisa".