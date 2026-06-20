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Mundial 2026, horario y dónde ver todos los partidos del domingo 21 de junio con el España - Arabia Saudí

Yeremy Pino durante un partido con España
Yeremy Pino durante un partido con España. Europa Press
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El domingo 21 de junio tendrá lugar el segundo encuentro de la Selección Española en el Mundial 2026, que será frente a Arabia Saudí. Un enfrentamiento crucial para que La Roja se clasifique a la siguiente ronda de esta Copa del Mundo. El día contendrá tres partidos más: Ecuador - Curazao, Túnez - Japón y Bélgica - Irán. Los horarios y dónde ver los partidos, en este artículo.

Moisés Caicedo durante el primer partido de Ecuador en el Mundial 2026
Moisés Caicedo durante el primer partido de Ecuador en el Mundial 2026. Europa Press
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¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Ecuador - Curazao del Mundial 2026?

El encuentro entre Ecuador y Curazao, que corresponde a la segunda jornada del Grupo E, se celebrará este domingo 21 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City. La selección ecuatoriana perdió por un gol a cero frente a Costa de Marfil en la primera jornada y Curazao fue derrotada por Alemania con un 7-1 en contra. El pitido inicial será a las 2:00h en España, es decir, en la noche del sábado al domingo y podrá verse en plataformas como DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Túnez - Japón del Mundial 2026?

El duelo entre Túnez y Japón, perteneciente a la segunda jornada del Grupo F, se celebrará este domingo 21 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey. El combinado tunecino perdió por cinco goles a uno frente a Suecia en la primera jornada y Japón logró un empate a dos contra Países Bajos. El partido comenzará a las 6:00h en España, es decir, en la madrugada del sábado al domingo y podrá verse a través de DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

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Jugadores de Japón celebrando un gol frente a Países Bajos
Jugadores de Japón celebrando un gol frente a Países Bajos. Europa Press

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el España - Arabia Saudí y Turquía del Mundial 2026?

El encuentro entre España y Arabia Saudí de la segunda jornada del Grupo H se disputará el domingo 21 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y el pitido inicial será a las 18:00h en España. La Selección Española empató a cero frente a Cabo Verde en la primera jornada y Arabia Saudí a uno contra Uruguay. El encuentro podrá verse en abierto a través de La 1 de TVE, RTVE Play y La 2 Cat y también en plataformas como DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Bélgica - Irán del Mundial 2026?

El enfrentamiento entre Bélgica e Irán de la segunda jornada del Grupo G se celebrará el domingo 21 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles y comenzará a las 21:00h en España. El combinado belga empató a uno frente a Egipto en el partido de la primera jornada e Irán a dos contra Nueva Zelanda. El encuentro podrá verse en abierto a través de plataformas como DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

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