Mundial 2026, horario y dónde ver todos los partidos del domingo 21 de junio con el España - Arabia Saudí

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 JUN 2026 - 18:50h.

El domingo 21 de junio será el segundo partido de España en el Mundial 2026

Los estadios del Mundial 2026, ordenados por capacidad: así queda la clasificación

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El domingo 21 de junio tendrá lugar el segundo encuentro de la Selección Española en el Mundial 2026, que será frente a Arabia Saudí. Un enfrentamiento crucial para que La Roja se clasifique a la siguiente ronda de esta Copa del Mundo. El día contendrá tres partidos más: Ecuador - Curazao, Túnez - Japón y Bélgica - Irán. Los horarios y dónde ver los partidos, en este artículo.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Ecuador - Curazao del Mundial 2026?

El encuentro entre Ecuador y Curazao, que corresponde a la segunda jornada del Grupo E, se celebrará este domingo 21 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City. La selección ecuatoriana perdió por un gol a cero frente a Costa de Marfil en la primera jornada y Curazao fue derrotada por Alemania con un 7-1 en contra. El pitido inicial será a las 2:00h en España, es decir, en la noche del sábado al domingo y podrá verse en plataformas como DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Túnez - Japón del Mundial 2026?

El duelo entre Túnez y Japón, perteneciente a la segunda jornada del Grupo F, se celebrará este domingo 21 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey. El combinado tunecino perdió por cinco goles a uno frente a Suecia en la primera jornada y Japón logró un empate a dos contra Países Bajos. El partido comenzará a las 6:00h en España, es decir, en la madrugada del sábado al domingo y podrá verse a través de DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el España - Arabia Saudí y Turquía del Mundial 2026?

El encuentro entre España y Arabia Saudí de la segunda jornada del Grupo H se disputará el domingo 21 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y el pitido inicial será a las 18:00h en España. La Selección Española empató a cero frente a Cabo Verde en la primera jornada y Arabia Saudí a uno contra Uruguay. El encuentro podrá verse en abierto a través de La 1 de TVE, RTVE Play y La 2 Cat y también en plataformas como DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Bélgica - Irán del Mundial 2026?

El enfrentamiento entre Bélgica e Irán de la segunda jornada del Grupo G se celebrará el domingo 21 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles y comenzará a las 21:00h en España. El combinado belga empató a uno frente a Egipto en el partido de la primera jornada e Irán a dos contra Nueva Zelanda. El encuentro podrá verse en abierto a través de plataformas como DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.