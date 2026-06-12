Joaquín Anduro 12 JUN 2026 - 18:07h.

Enfado tremendo en Italia con el presidente de la FIFA

En Italia apuntan a que Pep Guardiola podría ser el próximo seleccionador de la 'azzurra'

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La gran ausencia del Mundial 2026, sin ninguna duda, es la de Italia, fuera de una fase final por tercera edición consecutiva a pesar de ser una de las selecciones referencia de la historia del fútbol, con cuatro torneos conquistados. Todo un drama para los aficionados transalpinos que además han tenido que aguantar las palabras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ironizando sobre una ampliación de los participantes para ver si así se clasifica la Azzurra.

"Por ahora disfrutamos de este primer Mundial histórico con 48 equipos. Quizás Italia se clasificaría con 64 equipos. Podría ampliarlo a 228 para ver si se clasifican", bromeó en CazeTV el dirigente del organismo futbolístico internacional en un tono distendido que, sin embargo, ha cabreado a los tifosi, ya de por sí dolidos por no poder ver a su país en el encuentro de este viernes entre Canadá y Bosnia después de que los balcánicos les vencieran en la repesca.

Las palabras de Gianni Infantino sobre una nueva ampliación del Mundial llegan después de que, en el último Consejo de la FIFA, se pusiera de nuevo sobre la mesa el debate de una edición especial con más participantes para celebrar el centenario del torneo en 2030: "El punto es que incluso con 64 equipos no necesariamente habría más partidos, o bien habría el mismo número de partidos pero con una participación cada vez más amplia de selecciones de todo el mundo. No lo sé".

Italia, la gran ausente del Mundial 2026

En cualquier caso, Italia deberá ver este Mundial 2026 en casa después de fallar por tercera vez consecutiva a la hora de lograr la clasificación para la principal cita del fútbol de selecciones. Todas ellas en la repesca, después de caer en la de 2018 ante Suecia, en la de 2022 ante Macedonia del Norte y, en esta última ocasión, en los penaltis frente a Bosnia y Herzegovina.

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Duele aún más esta situación ante el bagaje histórico de la Azzurra con cuatro Mundiales, conquistados en 1934, 1938, 1982 y 2006, con dos Eurocopas en 1968 y 2021, esta dentro de la etapa negra de los italianos. Desde que ganaron la cita de 2006 en Berlín, el país de la bota ha encadenado los desastres de 2010 y 2014 cayendo en la fase de grupos con el desastre aún mayor de tres fases de clasificación sin lograr el pase.