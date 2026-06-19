Javi Rayo 19 JUN 2026 - 21:48h.

Borja Iglesias protagonizó la anécdota en el día de descanso de la Selección Española

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Borja Iglesias fue el protagonista del día de descanso en la concentración de España en Estados Unidos. Al regresar antes del toque de queda de Luis de la Fuente, el delantero del Celta de Vigo tuvo problemas para regresar a las instalaciones de la Selección Española. La seguridad estadounidense no le reconoció y tuvo que estar varios minutos intentándolo hasta que le dieron acceso. Sobre ello ha bromeado el propio Borja y su pareja e influencer María Valero.

El delantero y la influencer han compartido varias fotos en sus redes sociales sobre lo que estuvieron haciendo en el día de descanso de la Selección Española, una jornada que los jugadores españoles aprovecharon para desconectar, cambiar el chip y coger fuerzas con familiares y amigos antes del partido fundamental de este domingo ante Arabia Saudita.

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Para que no le vuelva a pasar lo mismo, Borja Iglesias bromeaba con que a partir de ahora llevará colgada del cuello la acreditación de jugador para evitar que no le reconozcan. Por su parte, María Valero compartió una imagen de su día libre con Borja con un texto de lo más divertido, previo a los problemas que el internacional español tuvo para acceder a la concentración. "Aquí de paseo antes de que la seguridad no supiese quien era Borja jajajaja", bromeaba la influencer.

Cabe recordar que Borja Iglesias y María Valero tienen una historia de amor de lo más surrealista. Tal y como ellos mismos contaron en La Revuelta, la pareja se conoció en Madrid, por culpa de que el delantero del Celta no fue convocado con España para disputar el Mundial de Qatar en 2022. Desde entonces, han compartido su historia de amor a través de las redes sociales, siendo una de las más carismáticas y reales del panorama futbolístico.