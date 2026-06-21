Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Mundial de fútbol
Competicion:

España - Arabia Saudí, horario y dónde ver el segundo partido de la Selección Española en el Mundial 2026

Pedri y Lamine Yamal durante el primer partido de España en el Mundial 2026
Pedri y Lamine Yamal durante el primer partido de España en el Mundial 2026. Cordon Press
Compartir

La Selección Española afronta este domingo 21 de junio su segundo compromiso en el Mundial 2026 frente a Arabia Saudí, un duelo que puede resultar decisivo para encarrilar la clasificación a la siguiente fase. Los de Luis de la Fuente empataron a cero frente a Cabo Verde en el partido de la primera jornada, pero el pinchazo de Uruguay contra Arabia Saudí (1-1), ha hecho que las opciones de España de ser primera de grupo se mantengan vivas. El horario y dónde ver el segundo partido de La Roja en el Mundial 2026, en este artículo.

Luis de la Fuente durante el España - Cabo Verde del Mundial 2026
Luis de la Fuente durante el España - Cabo Verde del Mundial 2026. Cordon Press
PUEDE INTERESARTE

¿Cuándo y dónde se disputa el España - Arabia Saudí: el segundo partido de la Selección Española en el Mundial 2026?

El segundo partido de España en el Mundial 2026 será frente a Arabia Saudí y tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el mismo estadio donde La Roja empató a cero contra Cabo Verde en el enfrentamiento de la primera jornada. El combinado saudí tampoco consiguió la victoria en el primer encuentro ya que empató a uno frente a Uruguay. El partido de La Roja se disputará este domingo 21 de junio a las 18:00h horario peninsular y será el primer encuentro de la segunda jornada del Grupo H, ya que el otro enfrentamiento (Cabo Verde - Uruguay) será horas más tarde, a las 00:00h.

Rodrigo Hernández durante el España - Cabo Verde del Mundial 2026
Rodrigo Hernández durante el España - Cabo Verde del Mundial 2026. Cordon Press
PUEDE INTERESARTE

¿Cómo ver el España - Arabia Saudí: el segundo partido de La Roja en el Mundial 2026?

El encuentro entre España y Arabia Saudí se podrá ver en abierto por La 1 de TVE, RTVE Play y La 2 Cat. También a través de plataformas como DAZN y DAZN Mundial y por el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+. Además, podrás seguir la información sobre el partido en directo a través de la web de ElDesmarque.

Temas