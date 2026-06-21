Redacción ElDesmarque Madrid, 21 JUN 2026 - 07:00h.

La Roja, tras el pinchazo frente a Cabo Verde y el empate entre Uruguay y Arabia Saudí, necesita la victoria si quiere ser primera de grupo

Qué resultados necesita España para ser primera de grupo y evitar a Argentina

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La Selección Española afronta este domingo 21 de junio su segundo compromiso en el Mundial 2026 frente a Arabia Saudí, un duelo que puede resultar decisivo para encarrilar la clasificación a la siguiente fase. Los de Luis de la Fuente empataron a cero frente a Cabo Verde en el partido de la primera jornada, pero el pinchazo de Uruguay contra Arabia Saudí (1-1), ha hecho que las opciones de España de ser primera de grupo se mantengan vivas. El horario y dónde ver el segundo partido de La Roja en el Mundial 2026, en este artículo.

¿Cuándo y dónde se disputa el España - Arabia Saudí: el segundo partido de la Selección Española en el Mundial 2026?

El segundo partido de España en el Mundial 2026 será frente a Arabia Saudí y tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el mismo estadio donde La Roja empató a cero contra Cabo Verde en el enfrentamiento de la primera jornada. El combinado saudí tampoco consiguió la victoria en el primer encuentro ya que empató a uno frente a Uruguay. El partido de La Roja se disputará este domingo 21 de junio a las 18:00h horario peninsular y será el primer encuentro de la segunda jornada del Grupo H, ya que el otro enfrentamiento (Cabo Verde - Uruguay) será horas más tarde, a las 00:00h.

¿Cómo ver el España - Arabia Saudí: el segundo partido de La Roja en el Mundial 2026?

El encuentro entre España y Arabia Saudí se podrá ver en abierto por La 1 de TVE, RTVE Play y La 2 Cat. También a través de plataformas como DAZN y DAZN Mundial y por el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+. Además, podrás seguir la información sobre el partido en directo a través de la web de ElDesmarque.