Javi Rayo 21 JUN 2026 - 20:28h.

Lamine Yamal admite que el vestuario de España estaba "picado" tras el empate ante Cabo Verde

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Lamine Yamal fue protagonista con mayúsculas en la victoria de España ante Araba Saudita que deja a la Selección Española primera de grupo a expensas de lo que pase en el partido entre Cabo Verde y Uruguay. El futbolista del FC Barcelona sólo necesitó diez minutos para abrir la lata y se marchó sustituido al descanso, un cambio pactado con Luis de la Fuente para no recargarle en exceso. Al término del partido, el de Rocafonda bromeó con cómo en el último Mundial estaba viendo los partidos sentado en su clase del instituto.

Lamine Yamal marcó gol a los 10 minutos

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"Era el plan poder salir en la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Ha salido el plan que teníamos, ya avisamos de que en el primer partido no éramos nosotros, ese partido fue diferente. Ya estamos aquí, ya hemos llegado y vamos a por más. El 3-0 era una ventaja que me hacía poder descansar y ha salido perfecto", comentaba Lamine Yamal.

El jugador del Barça ha dado la razón a Luis de la Fuente y ha verbalizado que el vestuario de la Selección Española andaba "picado" tras el runrún por el empate ante Cabo Verde: "Sí, normal. Empatas un partido pero al final tienes que ganar porque eres España y eso te pica. Esa diferencia de 6 días nos han dado tiempo para pensar mucho, queríamos que llegase el partido y ganar. Estamos muy felices".

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Como dato, Lamine Yamal (18 años y 343 días) es el segundo jugador más joven en la historia del fútbol en anotar en la Copa del Mundo y Eurocopa. Sólo Pelé le supera y sobre su corta edad ha bromeado el propio Lamine: "Marcar gol en muy especial. Siempre he soñado estar en un Mundial y marcar en mi primer partido como titular. Al final el último Mundial lo vi estando en clase, estoy muy feliz".