Ángel Cotán 19 JUN 2026 - 18:18h.

El técnico estadounidense firmó hasta junio de 2027

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La Real Sociedad afronta un verano que se antoja interesantes en lo que al mercado de fichajes se refiere. Tras dar la vuelta a la tortilla a mitad de temporada, el equipo txuri urdin finalizó de manera histórica un año que pintaba muy mal. De la incertidumbre con Sergio Francisco y la alargada sombre de Imanol Alguacil... al aire fresco de Pellegrino Matarazzo. No obstante, la gran alegría copera no tapa el análisis necesario de un proyecto que demanda cambios.

La primera experiencia del técnico estadounidense en el fútbol español ha sido trepidante, con un guion soñado y que apenas le ha permitido descanso. Desde que aterrizó en San Sebastián en los últimos días de diciembre, las competiciones domésticas obligaron al entrenador txuri urdin a no desviar el foco de atención.

Ahora, entre unas merecidas vacaciones de verano, Pellegrino Matarazzo y Erik Bretos se han reunido. El líder de la parcela deportiva donostiarra, consciente de la situación contractual del preparador realista, avanza una decisión sobre su futuro.

La Real Sociedad y Pellegrino Matarazzo toman una decisión sobre su futuro

Rino finaliza contrato el próximo 30 de junio de 2027, es decir, está a escasos días de entrar en su último año de relación contractual con la Real Sociedad. Matarazzo nunca invirtió mucho espacio en sala de prensa para tratar un tema que, tal y como avanza Erik Bretos en un desayuno organizado con los medios de comunicación, está más que encarrilado.

El director de fútbol txuri urdin, en palabras recogidas por el Diario AS, confirma ante la prensa la intención de las partes por continuar juntos. La decisión está tomada y solo falta perfilar el acuerdo: "Estamos muy felices con Rino. Es un entrenador con el que nos gusta trabajar, sentimos que tenemos futuro, y hablamos de ampliar nuestra relación. Queremos seguir trabajando con él y él nos transmite que quiere estar con nosotros. Vamos a tener entrenador para futuro".