Fernando Soriano aguarda por el fichaje de un 'stopper' en el Deportivo: sujeto a un objetivo

Ángel Cotán 19 JUN 2026 - 16:48h.

El centro del campo suma un nuevo nombre

El Deportivo da pasos firmes por el fichaje de Angeliño: acuerdo y escollo a superar

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El Deportivo de La Coruña amplía su casting para reforzar el centro del campo. Consciente del talento que atesora en su plantilla Antonio Hidalgo, la dirección deportiva trabaja en la búsqueda de equilibrio en la medular. Entre tanto jugador ofensivo y de buen toque, Fernando Soriano pone ahora el foco en la figura del 'stopper'.

El pivote del cuadro herculino apunta a incorporar un nuevo cromo. A la espera de lo que depare el propio mercado de verano, en la hoja de ruta deportivista figuran las salidas de Charlie Patiño y José Ángel Jurado. Al inglés se le buscaría una cesión en la que pueda recuperar sensaciones, mientras que el sevillano no entra en los planes de futuro y se le invita a buscar un nuevo destino.

Si los planes marcados se cumplen, el Deportivo firmaría un centrocampista específico para la posición del pivote. Ahí emerge una opción muy interesante que está protagonizando buenas apariciones en LALIGA Hypermotion.

Fernando Soriano aguarda por el fichaje de un 'stopper' en el Deportivo

En la eliminatoria de semifinales del playoff de ascenso a la élite nacional entre Almería y Castellón, la realización del partido cazó a Fernando Soriano en las gradas del estadio andaluz. La conexión del director deportivo herculino con el club indálico está fuera de toda duda, pero este viernes, el Diario AS desvela el verdadero motivo de la visita del trabajador blanquiazul.

El Deportivo está interesado en la contratación de Stefan Dzodic, portentoso futbolista francés e internacional en las categorías inferiores de Serbia. De tan solo 21 años, el mediocentro ha ido ganando peso en las alineaciones del Almería y está realizando grandes encuentros en las eliminatorias por el ascenso.

Dzodic aterrizó en Almería procedente del filial del Montpellier el pasado verano a coste cero. Ahora, a un partido de conseguir el ascenso a Primera División, las opciones de éxito herculinas en unas hipotéticas negociaciones estarían muy condicionadas al resultado del decisivo Almería-Málaga. Si los indálicos no suben de categoría, las opciones de fichar a Stefan Dzodic como 'stopper' crecerán considerablemente. Tiene contrato en vigor hasta junio de 2030.