Ángel Cotán 22 JUN 2026 - 07:13h.

Juanfran Funes, el primero en cumplir

Mati Prats pone en valor el ascenso del Málaga y aplaude el regreso a Primera de tres históricos: "Os hemos echado de menos"

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Una cosa inexplicable, que diría El Kanka. El Málaga CF puso el broche a una campaña de película que comenzó con dudas, tocó fondo con un cambio de entrenador y ascendió a los cielos en Almería. Con Juanfran Funes a la cabeza, el equipo costasoleño volverá a jugar en LALIGA EA Sports años después de bajar al barro. Una hazaña que difícilmente olvidará la afición, pero tampoco un grupo de jugadores muy joven.

Ya lo dijo el propio técnico nada más certificarse el ascenso a la élite nacional en suelo indálico: "Agradecer a mi familia y a los dirigentes por confiar en mí en un momento tan complicado. Somos de Primera gracias a nuestros bichos". Aunque aún les quedan varias tareas por resolver.

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Las promesas más locas del vestuario del Málaga CF

Un ascenso a Primera División no se vive todos los días, y como suele ocurrir en este tipo de casos, acaba con promesas a cumplir. El vestuario del Málaga CF está repleto de ellas y algunas son muy locas. El primero en hacerlo fue Carlos Dotor, quien tan solo necesitó unos minutos para aparecer en la rueda de prensa de su entrenador con la cabeza a medio rapar.

Ya en territorio costasoleño, llegó el turno de Juanfran Funes. Con el apodo cariñoso a sus jugadores por bandera, y cómo no, Kun Fu Panda. El técnico del ascenso, humilde como pocos, ya lleva por siempre en su piel a 'Los Bichos'.

Pero hay muchas más, como desvela El Partidazo de COPE. Ojo a la de David Larrubia: "Había muchos futbolistas con muchas promesas. Que si el pelo pintado de rosa, Funes se ha puesto un tatuaje de Kung Fu Panda, ha sido apoteósico. Por cierto, David Larrubia que tiene un poco de vértido, él prometió que si el Málaga ascendía y el jugaba en Primera División se iba a tirar en paracaídas".