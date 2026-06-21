Alberto Cercós García 21 JUN 2026 - 16:00h.

Mati Prats valora el regreso a Primera División de Málaga, Depor y Racing de Santander

El mensaje de Isco Alarcón al Málaga por volver a Primera y guiño para David Larrubia: "Vamos"

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En la próxima temporada de Primera División, tres clubes históricos estarán presentes tras mucho tiempo alejados de la élite. Hace unas semanas, Racing de Santander y Deportivo de La Coruña, lograron el ansiado ascenso al terminar la liga regular en primera y segunda posición respectivamente. El tercero, tras unos duros play-off, es el Málaga. Los andaluces lograron vencer al Almería en una igualada eliminatoria y ya están de vuelta ocho años después. Con el ascenso de estos tres históricos del fútbol español, la Primera División recupera mucha aura.

"Tengo la sensación de que España entera se alegra del ascenso del Málaga. Bueno, en Almería no, claro. Pero el Málaga es un equipo que siempre ha caído bien, con una ciudad preciosa y una afición de primera que llena todos los domingos La Rosaleda. Lo han pasado muy mal en los últimos tiempos. Hace cinco años el club estuvo al borde de la desaparición. Hace dos jugaba en Tercera División y hace solo unos meses el club estaba a la deriva. Funes sacó al equipo de abajo y lo ha llevado al cielo con un equipo plagado de canteranos y chavales de la casa que juegan fenomenal al fútbol. Este año sube, el Racing, el Dépor y el Málaga, tres históricos. Os hemos echado de menos", dice Mati Prats en ElDesmarque de Cuatro.