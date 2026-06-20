Fran Fuentes 20 JUN 2026 - 18:17h.

El club blanco advierte que, de intentar un fichaje, acudiría primero a hablar con el propio Bayern de Múnich

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El Real Madrid niega cualquier tipo de contacto para cerrar el fichaje de Michael Olise. El conjunto blanco, en un comunicado oficial, afirma que no ha mantenido ningún tipo de contacto, "directo ni indirecto", con el jugador del Bayern de Múnich ni con nadie de su entorno o su agencia de representación. De este modo, pretende mantener las buenas relaciones institucionales con el Bayern de Múnich, poniéndolas en valor y tratando de preservarlas en aras de lo que definen "lealtad institucional" y la "confianza y el respeto recíproco". Asimismo, afirman que, en caso de que decidiesen acometer su incorporación, lo harían hablando en primer lugar con el club en primera instancia.

El comunicado al completo:

"Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre un supuesto interés de nuestro club por el jugador del Bayern de Múnich Michael Olise, el Real Madrid C. F. desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno.

El Real Madrid quiere asimismo destacar la excelente relación institucional que mantiene con el Bayern de Múnich, con quien comparte una larga historia de respeto mutuo, colaboración y admiración, y lamenta la difusión de especulaciones que no se corresponden con la realidad.

Ambos clubes han mantenido siempre una relación basada en la confianza y el respeto recíproco, que se refleja, entre otros aspectos, en la convicción compartida de que cualquier eventual interés por un jugador perteneciente al otro club debe ser tratado en primer lugar entre las propias entidades, conforme a los principios de lealtad institucional que han presidido históricamente las relaciones entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid".