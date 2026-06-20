Vinicius y Cunha dan a Carlo Ancelotti su primera victoria en el Mundial: las notas del Brasil-Haití

Alberto Cercós García 20 JUN 2026 - 07:21h.

La Brasil de Carlo Ancelotti vence 3-0 a Haití gracias a un estelar Vinicius y a la efectividad de Cunha

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Las primeras veces siempre son especiales. Al menos, ese debe estar pensando Carlo Ancelotti. Brasil sufrió de lo lindo en la primera jornada ante Marruecos, pero este sábado contra Haití la historia ha sido otra bien diferente. Victoria con un Vinicius Júnior estelar (un gol y una asistencia) y con Cunha aprovechando a las mil maravillas la titularidad. Partido sencillo que los brasileños finiquitaron en la primera mitad ante uno de los equipos más flojos de todo el Mundial.

A los veinte minutos, llegaría el 1-0 para el combinado de Ancelotti. Todo, tras un primer disparo de Vinicius que detenía el portero haitiano y cuyo rebote aprovecharía Cunha para estrenar el marcador. Quince minutos después, y con los mismos protagonistas, los brasileños daban un importante paso adelante anotando el 2-0 gracias a un golazo de Cunha. El partido iba a llegar prácticamente a su fin al borde de finalizar la primera parte, cuando Vinicius anotaba el 3-0. En la segunda mitad, el monólogo fue para Brasil, mientras que Haití aguantaba para no recibir una goleada aún mayor.

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Las notas de Brasil: Ancelotti se estrena en un Mundial

Alisson: 7 . Seguro cuando fue exigido y dejó la portería a cero con una intervención de mérito.

. Seguro cuando fue exigido y dejó la portería a cero con una intervención de mérito. Danilo: 6'5 . Correcto en defensa y sin complicaciones.

. Correcto en defensa y sin complicaciones. Marquinhos: 7 . Sólido en el juego aéreo y sin conceder apenas opciones.

. Sólido en el juego aéreo y sin conceder apenas opciones. Gabriel Magalhães: 7 . Firme en los duelos y bien colocado.

. Firme en los duelos y bien colocado. Alex Sandro: 6'5 . Cumplió en ambas fases, sin excesivo protagonismo.

. Cumplió en ambas fases, sin excesivo protagonismo. Casemiro: 7 . Equilibró al equipo y dio orden al centro del campo.

. Equilibró al equipo y dio orden al centro del campo. Bruno Guimarães: 7 . Participativo en la circulación y con buen criterio.

. Participativo en la circulación y con buen criterio. Lucas Paquetá: 7,5 . Asistencia en el 3-0 y peso en la creación.

. Asistencia en el 3-0 y peso en la creación. Raphinha: 6 . Activo hasta su lesión, pero tuvo que ser sustituido. Le anularon un gol en fuera de juego.

. Activo hasta su lesión, pero tuvo que ser sustituido. Le anularon un gol en fuera de juego. Vinícius Júnior: 9 . Participó en los tres goles con una asistencia y un tanto. El jugador más determinante del encuentro. MVP.

. Participó en los tres goles con una asistencia y un tanto. El jugador más determinante del encuentro. MVP. Matheus Cunha: 8'5. Aprovechó la titularidad a las mil maravillas con un doblete y mucho acierto en el área.

Carlo Ancelotti y sus cambios ante Haití: Rayan (6'5), Gabriel Martinelli (6'5), Endrick (6), Danilo Santos (SC) y Éderson (SC).

Las notas de Haití: hay varios suspensos

Johny Placide: 6 . Encajó tres goles, pero evitó una derrota mucho más amplia con varias intervenciones.

. Encajó tres goles, pero evitó una derrota mucho más amplia con varias intervenciones. Carlens Arcus: 4'5 . Sufrió mucho en su banda y acabó desbordado por la velocidad de Vinícius. Además vio una amarilla y fue sustituido al descanso.

. Sufrió mucho en su banda y acabó desbordado por la velocidad de Vinícius. Además vio una amarilla y fue sustituido al descanso. Jean-Kévin Duverne: 5 . Trabajó sin descanso, pero la presión brasileña le obligó a vivir demasiado cerca de su área. Correcto sin balón, con dificultades para salir jugando.

. Trabajó sin descanso, pero la presión brasileña le obligó a vivir demasiado cerca de su área. Correcto sin balón, con dificultades para salir jugando. Ricardo Adé: 5'5 . Tuvo trabajo constante y alternó buenas acciones con dificultades para frenar a Cunha y Vinícius.

. Tuvo trabajo constante y alternó buenas acciones con dificultades para frenar a Cunha y Vinícius. Hannes Delcroix: 4 . Superado en varias acciones decisivas, especialmente en el primer gol. El más señalado de la defensa.

. Superado en varias acciones decisivas, especialmente en el primer gol. El más señalado de la defensa. Martin Experience: 5'5 . Mucho esfuerzo, aunque el dominio brasileño le obligó a correr detrás del balón.

. Mucho esfuerzo, aunque el dominio brasileño le obligó a correr detrás del balón. Jean-Ricner Bellegarde: 5'5 . Trabajó en la presión, pero apenas pudo influir con la posesión.

. Trabajó en la presión, pero apenas pudo influir con la posesión. Danley Jean Jacques: 5'5 . Intenso en la medular, aunque acabó amonestado.

. Intenso en la medular, aunque acabó amonestado. Providence: 5 . Muy poco protagonismo en ataque.

. Muy poco protagonismo en ataque. Josué Casimir: 4'5 . Prácticamente anulado por la defensa brasileña.

. Prácticamente anulado por la defensa brasileña. Pierrot: 5'5. Luchó mucho en solitario y vio una amarilla.

También jugaron: Isidor (5'5), Deedson (5), Dominique Simon (5), Lenny Joseph (5) y Derrick Etienne (SC).