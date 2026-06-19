El Sabadell asciende a LALIGA HYPERMOTION: el partido llegó a estar suspendido por invasión de campo

Javi Rayo 19 JUN 2026 - 23:26h.

El Sabadell ganó 4-0 al Zamora y jugará en Segunda División

Andalucía puja por el ascenso: UD Almería-Málaga CF, final del PLAYOFF

Compartir







El Sabadell consiguió remontar la eliminatoria ante el Zamora y jugará la próxima temporada en LALIGA HYPERMOTION. El conjunto arlequinado le dio la vuelta al 1-0 de la ida ganando el partido de vuelta por 4-0 ante su afición. El momento más surrealista llegó cuando -en pleno descuento- el árbitro del encuentro tuvo que suspender el partido y mandar a los dos equipos a vestuarios tras una invasión de campo por parte de la hinchada local.

Javi López-Pinto igualó la eliminatoria pasada el cuarto de hora, y cuando todo apuntaba a la prórroga, Eneko firmó el 2-0 en el minuto 89. Con el Zamora volcado en busca del gol que le diera el empate, Quadri Liameed y Xavi Moreno completaron la goleada que devuelve al Sabadell a la categoría de plata después de su último descenso en la campaña 2020-2021.

El partido estuvo suspendido durante varios minutos

Se llegó a advertir por megafonía que, de saltar una persona más al verde, el partido se suspendería definitivamente. Afortunadamente para los intereses del Sabadell, el partido se reanudó y se acabó certificando el ascenso a LALIGA HYPERMONTION. Javi López, Eneko Aguilar, Quadri Liameed y Xavi Moreno fueron los autores de los goles del combinado catalán para certificar la consecución del sueño de regresar al fútbol profesional español.