Pablo Sánchez 19 JUN 2026 - 17:19h.

Empieza la desbandada en Mallorca: de las ventas de Muriqi y Maffeo al 'caso' Demichelis

57 goles con los bermellones en LALIGA EA SPORTS

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Vedat Muriqi ya es, oficialmente, nuevo jugador del Fenerbahçe y por ende exfutbolista del Mallorca. El kosovar pone fin así a una gloriosa etapa en las Islas Baleares que, por desgracia, terminó con el descenso a LALIGA HYPERMOTION. Atrás queda un futbolista que deja una enorme huella entre la afición bermellona y también un récord para la historia.

Y es que, tras la oficialidad del adiós de Muriqi, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño hacia el delantero por parte de la que ha sido su hinchada hasta la fecha. Todo fueron piropos para el futbolista, que además se marcha dejando un récord para la historia: el máximo goleador de la historia del Mallorca en LALIGA EA SPORTS. Casi nada.

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Estos fueron algunos de los mensajes que desprendieron las redes tras el adiós de Muriqi:

El comunicado del Mallorca

El RCD Mallorca y el Fenerbahçe SK han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Vedat Muriqi. Llegado cedido en el mercado de invierno de la temporada 2021/22, el delantero kosovar rápidamente tuvo un impacto destacado en el RCD Mallorca, al que ayudó a lograr una muy sufrida permanencia en Primera División con cinco goles y tres asistencias.

Muriqi no sólo tuvo un gran rendimiento deportivo, sino que se ganó un hueco en el corazón del mallorquinismo, que celebró que el Club pudiera quedárselo en propiedad en el verano de 2022. En la temporada 2022/23, anotó 16 goles, entre LaLiga y Copa del Rey, con lo que volvió a ser una pieza clave para que el RCD Mallorca cosechase una muy meritoria novena plaza en el campeonato liguero.

En las siguientes dos campañas, Muriqi anotó siete tantos en cada una de ellas y fue titular en dos partidos para el recuerdo en el Club: la final de la Copa del Rey de 2024 y las semifinales de la Supercopa de España de 2025.

En la recién finalizada temporada 2025/26, el kosovar escribió con letras de oro su nombre en la Historia del RCD Mallorca al convertirse en el máximo goleador de la entidad en Primera División con 57 tantos. Cifra con la que superó a Samuel Eto’o. Además, Muriqi acabó el curso siendo el segundo máximo anotador de LaLiga con 23 goles.

El delantero abandona la isla con 155 partidos, 58 tantos y 12 asistencias, pero, sobre todo, siendo una leyenda en el Club y uno de los futbolistas más queridos por toda la afición por su desempeño dentro y fuera del campo. El RCD Mallorca agradece enormemente su rendimiento en la entidad y le desea la mayor de las suertes en el futuro.