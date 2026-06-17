Empieza la desbandada en Mallorca: de las ventas de Muriqi y Maffeo al 'caso' Demichelis

Alberto Cercós García 17 JUN 2026 - 10:09h.

Llega una semana clave para los intereses del RCD Mallorca: dos grandes ventas y la aclaración del banquillo

El Mallorca se planta con Demichelis y no facilitará su salida: "Si alguien lo quiere, tendrá que pagar su cláusula"

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Cuando el RCD Mallorca bajó a Segunda División, todo el mundo sabía que se iban a producir salidas muy dolorosas. Nombres como Pablo Maffeo, Samu Costa o Vedat Muriqi cobran una cantidad altísima y retenerles en Segunda puede condicionar negativamente cualquier proyecto. Han pasado ya varias semanas y, aunque parezca que todo sigue igual, en Son Moix hay mucho movimiento. Tanto es así, que las salidas más destacadas empiezan a producirse. La de Maffeo parece que será la primera de ellas. El jugador catalán pasará durante las próximas horas el reconocimiento médico para fichar por el Olympiakos de José Luis Mendilibar. También está avanzada la salida de Muriqi al Fenerbahçe; y empiezan a surgir los rumores con nombres como Antonio Raíllo, Jan Virgili o Leo Román.

Con Maffeo la historia es clara: hace tiempo que su etapa había terminado. "Me siento un poco triste porque dejo muchos amigos, he conocido mi pareja, pero eso no significa que los vaya a perder. Triste, pero también ilusionado con el nuevo proyecto. El año pasado le dije que mi etapa se había acabado. Cuando las cosas empiezan mal, no suelen terminar bien. Hemos hecho autocrítica y espero que el Mallorca suba pronto a Primera División. Dije que tenía contrato y que están para respetarlos. No dije que me iba o me quedaba. Las cosas se han dado así, es una oportunidad única y además dejo dinero al club", reconoce el propio Maffeo antes de coger un avión dirección a Atenas ante varios medios locales.

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Desbandada e incertidumbre en el banquillo

A Maffeo le seguirá Muriqi; y a Muriqi, Martín Demichelis. El técnico argentino renovó con el Mallorca hace apenas dos semanas. Era el hombre elegido para empezar un nuevo proyecto y, pese al descenso, la entidad no dudó con él: le quiso dar las riendas de la planificación deportiva y así fue. Demichelis empezó a hablar de compromiso y de reconstrucción; incluso estaba convenciendo a jugadores para rechazar otras ofertas y seguir en Son Moix aún estando en Segunda. Sin embargo, todo eso cambió de manera radical cuando una llamada de Alemania le trastocó los planes.

Demichlelis lo tiene prácticamente hecho con el Leipzig, equipo alemán de la Bundesliga que la próxima temporada jugará la Champions League. El argentino dejará tirado al Mallorca y pondrá en serias dudas el poder de su propia palabra. Y es Demichelis, que no llegó a Palma para mostrarse, cambiará sin pestañear la confianza que le dieron en Son Moix por un proyecto más interesante.

Cuando eso ocurra, el Mallorca deberá empezar de cero y dar con un nuevo inquilino para el banquillo balear. En Radio MARCA Baleares apuntan el nombre de Luis Carrión; otros medios como Última Hora añaden la figura de Pablo Hernández. Opciones hay, pero el síntoma de constante improvisación en las altas esferas y un sepulcral silencio ante el 'caso Demichelis' crea en la afición un rechazo nunca antes visto.