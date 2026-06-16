Redacción ElDesmarque Madrid, 16 JUN 2026 - 11:58h.

El club balear quiere cerrar este asunto cuanto antes y ya busca a su sustituto

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El futuro de Martín Demichelis está cada vez más lejos de Son Moix. Apenas dos semanas después de renovar su contrato con el Mallorca hasta 2028 y comprometerse a liderar el proyecto del conjunto bermellón en LALIGA HYPERMOTION, el técnico argentino se encuentra a un paso de abandonar el equipo para convertirse en entrenador del RB Leipzig. El club balear ha reaccionado de manera pública y Alfonso Díaz, CEO del Mallorca, ha asegurado que no facilitará su salida.

El Mallorca le exige a Demichelis el pago íntegro de su cláusula de rescisión

La postura de la entidad bermellona es clara: no van a regalar a su entrenador recien renovado. El CEO del RCD Mallorca, Alfonso Díaz, ha hablado sobre la situación para FIBWI TV. "Sigue siendo entrenador del Real Mallorca y si alguien lo quiere, tendrá que pagar su cláusula de rescisión", declaró.

Sobre los rumores de la posible salida del argentino hacia la Bundesliga, Díaz ha sido claro. "Están ahí y es evidente que algo pasa, pero repito, si alguien quiere llevarse a Demichelis tendrá que pagar", aclaró. Según Mundo Deportivo, el dirigente del Mallorca dice que el club se enteró de la oferta del Leipzig a través de los medios de comunicación.

La búsqueda del sustituto ya está en marcha

Ante esta situación, el conjunto bermellón ya se está moviendo por el mercado para buscar al sustituto de Martín Demichelis. Según el mismo medio, el Mallorca trabaja desde hace días en la búsqueda de un nuevo entrenador y ya maneja varias alternativas para el banquillo. Entre los nombres que suenan con más fuerza están García Pimienta, Albert Riera y Luis Carrión. El club balear quiere cerrar cuanto antes el relevo para evitar que la planificación deportiva de la temporada que viene siga acumulando retrasos y así poder centrarse en el objetivo más importante: volver a Primera División.