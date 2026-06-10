Alberto Cercós García 10 JUN 2026 - 11:16h.

El futuro del RCD Mallorca en Segunda División contará, salvo sorpresa, a estandartes como Abdón Prats y Sergi Darder

El Mallorca renueva a Martín Demichelis y la afición aplaude la decisión: "Confiamos en ti"

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El descenso a Segunda División por parte del RCD Mallorca no fue un plato de buen gusto para nadie. Parecía que la permanencia estaba encaminada antes de los últimos tres partidos. Sin embargo, las derrotas ante Getafe y Levante condenaron por completo las aspiraciones de salvación para los bermellones. Ni Martín Demichlelis ni Vedat Muriqi ni Sergi Darder. Nadie pudo remediar una situación límite que provocó un descenso inesperado. Aún así, el club ya ha demostrado la confianza que tienen hacia Demichelis, renovándolo para el banquillo en Segunda División. Otros jugadores como Abdón Prats y Sergi Darder están comprometidos con la causa; situación diferentes para nombres como Pablo Maffeo o Vedat Muriqi, que ultiman sus respectivas salidas a Grecia y Turquía. Un nuevo proyecto está en camino en Son Moix, pero la idea de ascender cuanto antes a la élite es clara. Al menos, así lo ve Darder.

"Fue una hostia. Después del Levante ya empecé a asumirlo todo. Ahora desconectando, sin pensar mucho en el fútbol. Jodidos por la gente que siente el escudo. Toca pensar en subir cuanto antes, en hacer un buen proyecto y con ganas de ver qué se hará", cuenta el centrocampista de Artà en una nueva edición de Batalla de las Estrellas en Pula Golf Mallorca. Darder piensa que la continuidad de Demichelis es positiva: "Cuando hay muchos cambios de entrenador, significa que algo no va bien. Nos puso las pilas en muchos aspectos, hizo que le Mallorca cambiase la dinámica. Contento de que siga, aunque es raro. Si se queda es porque la gente cree en lo que ha hecho".

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"Martín cree en una manera de jugar y puede que ahora vaya mejor. En Primera es un entrenador que siempre iba a por el rival, jugar bien; en Segunda no hay que esconderse, puntero, favoritos para subir. Tenemos que afrontar el reto con la presión que toca y Demichelis no se va a esconder en decirlo. El Mallorca tiene que estar en Primera y en Segunda veremos a un equipo más protagonista", añade sobre el técnico argentino. Y, por último, reconoce no saber nada de Muriqi: "No he hablado con él. Gracias como parte del mallorquinismo. Cuando se confirme su salida tocará agradecerle todo lo que ha hecho".

Abdón Prats, positivo y con ganas de recuperar el protagonismo

Quien también ve con buenos ojos la continuidad de Demichelis es Abdón Prats. "Al final, Demichlelis tiene unas cualidades que perfectamente puede explotar en Segunda. En Primera hizo buenos números y ojalá que ahora la suerte esté de nuestro lado. Es un acierto y esperemos que el año que viene volvamos a disfrutar", reconoce el delantero mallorquín. Un Abdón que confía, estando en Segunda, en recuperar el protagonismo en le equipo: "Tengo contrato, estoy ilusionado con estar en el Mallorca. Creo que puedo aportar mi experiencia, goles y ayudar al equipo. Tanto en Segunda como en Primera he demostrado que puedo ser efectivo".

Sobre Muriqi, le desea lo mejor allá donde esté. "Es normal que con 24 goles tenga pretendientes. Es un jugador que nos ha dado mucho y esperemos que si puede estar el año que viene con nosotros, pues perfecto; y sino, lo recordaremos con una sonrisa. Personalmente estoy muy agradecido a él, le deseo lo mejor pase lo que pase", zanja.