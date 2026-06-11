Alberto Cercós García 11 JUN 2026 - 09:42h.

Lionel Scaloni busca repetir la hazaña del 2022 con Argentina, esta vez en el Mundial de EEUU, México y Canadá

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Mientras Argentina afronta un nuevo reto mundialista con la presión añadida de defender el título conquistado en Qatar, Lionel Scaloni sigue aferrado a una rutina muy distinta a la que suele acompañar a las grandes figuras del fútbol. El seleccionador argentino sorprendió en un podcast argentino al hablar de su vida lejos de los focos y revelar que reside desde hace años en Mallorca, una isla que considera su hogar. "Yo vivo en un pueblo", explicó durante una conversación HANSELZON en la que dejó claro que la fama apenas ha cambiado sus hábitos cotidianos.

Scaloni se instaló en la isla balear tras retirarse como futbolista en 2015. Su vínculo con Mallorca, sin embargo, venía de mucho antes. Durante su etapa como jugador pasó por el club bermellón durante la temporada 2008-09 y allí conoció a su esposa, Elisa Montero. Desde entonces encontró en la isla el lugar ideal para desarrollar una vida tranquila junto a su familia. "La isla es un lugar muy lindo, muy tranquilo", aseguró el técnico argentino, que también destacó el crecimiento del turismo y la llegada de residentes extranjeros en los últimos años.

Bunyola, el punto central de Scaloni y su vida en Mallorca

El pueblo en el que vive es Bunyola, un municipio de algo más de 7.500 habitantes situado a los pies de la Serra de Tramuntana y a escasos 15 minutos de Palma en coche. Se trata de una de las localidades con más encanto del interior mallorquín, rodeada de montañas, caminos rurales y paisajes naturales que contrastan con las zonas más masificadas de la costa. Su cercanía a la capital balear permite disfrutar de la tranquilidad de un entorno residencial sin renunciar a las comodidades de la ciudad. "De ahí nos movemos para todos lados", reconoce el propio Scaloni. No es extraño que muchos extranjeros y también personajes conocidos hayan elegido esta zona para fijar su residencia.

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La sencillez con la que describe Scaloni su día a día encaja con la imagen que ha proyectado desde que asumió el banquillo de Argentina. Cuando le plantearon que no lleva una vida propia de una superestrella, el argentino respondió con naturalidad: "Hay figuras mundiales que se manejan igual. Yo me siento cómodo así". Esa filosofía ha acompañado tanto su carrera personal como su etapa al frente de la albiceleste. Mientras millones de aficionados siguen cada paso de Argentina en el Mundial, el entrenador campeón del mundo continúa encontrando refugio en la discreción de Bunyola, el pequeño rincón de Mallorca que eligió para construir su vida lejos del ruido.