Vedat Muriqi cierra su futuro con el Fenerbahçe y el Mallorca se queda sin su leyenda

Alberto Cercós García 10 JUN 2026 - 10:23h.

Los efectos colaterales de bajar a Segunda División ya han llegado: el Mallorca, 'obligado' a vender a Vedat Muriqi

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El descenso del RCD Mallorca a Segunda División empieza a dejar consecuencias profundas en la planificación deportiva de la entidad balear. La pérdida de ingresos derivada de abandonar la máxima categoría obliga al club a reajustar sus cuentas y a desprenderse de algunos de sus activos más importantes. Entre ellos destaca Vedat Muriqi, el gran referente ofensivo del equipo durante las últimas temporadas y una de las figuras más queridas por la afición bermellona. El delantero kosovar, convertido en leyenda reciente del club por sus goles, liderazgo y compromiso, está muy cerca de cerrar su regreso al fútbol turco después de que el Fenerbahçe acelerara las negociaciones para incorporarlo durante este mercado de verano.

La operación supone un duro golpe para el Mallorca, que pierde a un futbolista que ha marcado una época en Son Moix. Desde su llegada, Muriqi se ganó el respeto de la afición gracias a su capacidad goleadora y a su influencia dentro y fuera del terreno de juego. Sin embargo, el descenso ha cambiado por completo el escenario. La reducción de ingresos televisivos y comerciales ha obligado a la dirección deportiva a estudiar ventas importantes para equilibrar el presupuesto y afrontar la próxima temporada en Segunda con estabilidad financiera. En ese contexto, la salida del delantero aparece como una de las operaciones más relevantes y necesarias para las arcas del club.

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Los detalles del fichaje de Vedat Muriqi

Según ha informado el periodista especializado Fabrizio Romano, el Fenerbahçe desembolsará alrededor de 15 millones de euros para hacerse con los servicios del atacante kosovar. La cifra representa una inyección económica significativa para el Mallorca y permite aliviar parte de la presión financiera generada por el descenso. Eso sí, el club bermellón percibirá algo más de 12 millones, ya que la Lazio se guardaba un pequeño porcentaje de su venta. Además, para el conjunto turco se trata de una apuesta de presente y rendimiento inmediato, ya que Muriqi conoce perfectamente la competición tras su anterior etapa en Turquía, donde dejó un gran recuerdo y se consolidó como uno de los delanteros más destacados de la liga.

Salvo giro inesperado en las próximas horas, la operación se encuentra en su fase final y todo apunta a que la próxima semana quedará completamente cerrada. Las previsiones indican que Muriqi viajará para superar el reconocimiento médico con el Fenerbahçe antes de firmar su nuevo contrato y ser anunciado oficialmente como nuevo jugador del club de Estambul. De esta manera, el Mallorca pondrá fin a una etapa histórica marcada por los goles y el carisma de su gran referente ofensivo, mientras que el conjunto turco recuperará a un delantero que llega con la misión de liderar su proyecto y devolver al equipo a la lucha por los grandes objetivos nacionales e internacionales.