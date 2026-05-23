Alberto Cercós García 23 MAY 2026 - 23:28h.

Sergi Darder alza la voz tras el descenso del Mallorca y pide perdón a la afición

Así queda la pelea por Europa y el descenso y la clasificación tras la jornada 38 de LALIGA EA Sports

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Era una de las cosas más complicadas, y al final la carambola no sucedió. Ni sumando 42 puntos es suficiente para salvar la categoría. Tras confirmarse el descenso del RCD Mallorca a Segunda División pese a ganar 3-0 al Real Oviedo, Sergi Darder compareció visiblemente afectado ante los micrófonos de DAZN para asumir responsabilidades y enviar un mensaje tanto al vestuario como a la afición bermellona. El centrocampista reconoció que el equipo “no ha sido capaz de mantener la categoría, por méritos propios” y admitió que, pese a haber rozado la salvación, el desenlace responde al rendimiento acumulado durante toda la temporada.

En sus declaraciones, Darder quiso empezar acordándose de todas las personas que rodean al club más allá del terreno de juego. “La gente de prensa, utilleros, fisios, cocina… todo este tipo de gente que nos hace una vida soñada”, señaló el futbolista, antes de pedir perdón por no haber logrado sostener al equipo en Primera División. El mediocentro lamentó especialmente que la permanencia se decidiera “por goles, por el golaverage, por un gol”, en una temporada marcada por la igualdad en la zona baja.

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Sergi Darder saca pecho y deja entrever que seguirá

Pese al golpe del descenso, el de Artà defendió el compromiso del vestuario durante el tramo final del campeonato. “Estoy orgulloso de mis compañeros porque han dado la cara en todo momento”, afirmó. Sin embargo, también fue autocrítico al señalar que “hicimos una primera vuelta desastrosa” y que la responsabilidad recae directamente sobre los futbolistas. Darder identificó además dos encuentros como claves en el desenlace de la temporada: el partido en Vitoria y la reciente derrota en Levante, choques que, a su juicio, han marcado la temporada. "Es muy jodido que dos partidos, pero ha sido así. Con 42 puntos normalmente te salvas. Es difícil asumirlo", añade.

El futbolista mallorquín también reflexionó sobre la dureza emocional del descenso y el impacto que supone para un club histórico como el Mallorca. “Vivimos del fútbol, que es el sueño de cualquier niño, y no hemos sido capaces de estar a la altura de un escudo muy grande”, expresó. Aún así, lanzó un mensaje de esperanza a la afición bermellona y se mostró convencido de que el paso por Segunda no será largo: “Es un escudo tan grande que el año que viene no estará en Primera, pero dentro de dos estoy convencido de que sí”.

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En el plano personal, Darder reconoció que su regreso al Mallorca no ha estado acompañado del rendimiento esperado a nivel individual, aunque evitó centrarse en sí mismo en un momento tan delicado. "Lo último que voy a hacer es hablar a nivel individual", reconocía. El centrocampista recordó también la final de Copa disputada la pasada temporada como otro de los golpes recientes sufridos por el club, del top10 logrado el curso pasado. Ahora, con el descenso consumado, pidió unión para afrontar “una liga muy complicada” como la Segunda División y apeló al apoyo de la afición para devolver cuanto antes al Mallorca a la élite del fútbol español. "No puedo pedir nada, solo decir que daremos lo que tengamos para subir", zanjaba.