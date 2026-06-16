Pablo Sánchez 16 JUN 2026 - 13:04h.

La nueva cláusula de Jan Virgili tras el descenso del Mallorca que pone su fichaje a tiro

Opción de recompra en la recámara

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El Barcelona sigue avanzando con paso firme en los diferentes frentes que tiene abiertos en su plantilla de cara a la próxima temporada. Entre las múltiples operaciones que sopesa el club blaugrana está el futuro de Jan Virgili. El futbolista catalán descendió esta temporada a LALIGA HYPERMOTION con el Mallorca, un escenario que puede cambiar su futuro de manera radical.

Para abordar esas cuestiones, Deco mantuvo recientemente una reunión con los dirigentes del conjunto bermellón con varias opciones encima de la mesa. La parte económica, una de las más determinantes, cambia de manera radical tras el descenso. Y es que el valor de Virgili ha pasado de los 30 millones a los 12, lo que lleva al conjunto catalán a replantearse su futuro.

Entre otras cosas, el Barcelona tiene capacidad de elección en esta situación debido al 40% de una futura venta que se guardó tras su salida al Mallorca. También posee el derecho de recompra, lo que abre la puerta a una serie de opciones de futuro que no se contemplaban en LALIGA EA SPORTS.

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Las alternativas que sopesa el Barça

Tal y como informa As, el Barcelona, con Deco a la cabeza, tiene en mente dos opciones sobre el futuro de Virgili. Ante la alta probabilidad de que este verano lleguen ofertas a las oficinas de Son Moix por su fichaje, el Barça se plantea recomprar al jugador para luego poder venderlo por una cantidad superior a los 12 millones de euros que actualmente vale.

La otra alternativa sería traerlo de vuelta para quedárselo en propiedad, aunque esta posibilidad pierde fuerza teniendo en cuenta la alta competencia que existe en la banda izquierda del Barça. Más aún tras la reciente llegada de Anthony Gordon.

El verano dictará sentencia sobre el lugar en el que Virgili desempeña su fútbol la próxima temporada. En el horizonte, varios escenarios abiertos.