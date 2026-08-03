Fran Duarte Madrid, 03 AGO 2026 - 12:45h.

Vinicius ya ha pasado el reconocimiento médico con el Real Madrid y en estos días se espera que se cierre su futuro

El once ideal de José Mourinho para el Real Madrid en la 26/27: incógnita con Rodri, Diomande y Vinicius

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Los jugadores del Real Madrid van incorporándose a la pretemporada con cuentagotas. El club ha sido uno de los equipos con más internacionales en la fase final del Mundial 2026 y poco a poco van llegando futbolistas de sus vacaciones. Los últimos en incorporarse han sido Brahim y Vinicius. Desde el club han compartido imágenes de ambos futbolistas pasando el reconocimiento médico antes de completar su primer entrenamiento bajo las órdenes de José Mourinho.

El marroquí llega a la pretemporada del equipo blanco con la intención de convencer a Mourinho para ser una pieza clave en la banda derecha. La lesión de Rodrygo Goes y la más que posible marcha de Mastantuono cedido en busca de minutos hacen que el panorama de Brahim sea más favorable esta temporada. Eso sí, todavía queda por confirmar si tendrá competencia si se efectúa la llegada de Yan Diomande. Lo que sí está claro es que Brahim, que acaba de casarse justo antes de volver de vacaciones, quiere quedarse en el Real Madrid y encandilar a Mou.

El futuro de Vinicius, en el aire

El brasileño también ha pasado el reconocimiento médico en mitad de los rumores sobre su futuro. Después de ser protagonista por su operación estética después del Mundial, el delantero ha terminado sus merecidas vacaciones y ya se encuentra bajo las órdenes del técnico portugués. Vinicius sigue sin renovar su contrato con el Real Madrid y desde el club no quieren que se marche gratis la temporada que viene ni por asomo, por lo que valoran una venta si Vini sigue sin aceptar la oferta de renovación. Estos primeros días de pretemporada con el técnico portugués pueden ser claves para aceptar la renovación o no.

Desde la Premier League no dejan de llegar cantos de sirena para su fichaje y el Arsenal es el club que los encabeza. Mikel Arteta avisó de que no se quedarán “con los brazos cruzados” a la hora de mejorar el equipo y los ‘gunners’ ya se debaten entre los nombres de Vinicius y Julián Álvarez.