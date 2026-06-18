Celia Pérez 18 JUN 2026 - 14:17h.

El presidente ha hecho balance y ha cargado duramente contra el jugador

El Cádiz lanza un vídeo de Ontiveros que supera el millón de visualizaciones y las redes cuestionan su estado físico

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Una vez más, Javier Ontiveros acapara todos los focos en el Cádiz. Y no es precisamente por su buen rendimiento deportivo. El centrocampista ha pasado una campaña complicada marcada por las lesiones y las críticas, con momentos de gran tensión por su lío extradeportivo después de que en redes sociales recorriera un vídeo con una salida nocturna, y que continúa en el ojo del huracán tras el último vídeo publicado por el conjunto cadista. A ello se ha unido la fuerte crítica de Manuel Vizcaíno este jueves.

Con motivo de la presentación de la campaña de abonados para la temporada 2026/2027, el presidente de la entidad cadista ha hecho balance de la campaña anterior y ahí ha salido a la luz el nombre de Javier Ontiveros. Al ser preguntado por él, Vizcaíno ha sido muy claro a la hora de dar su punto de vista. "Estoy convencido de que no va a volver la forma que tuvo. Le ha faltado el respeto a la camiseta y al escudo del Cádiz CF. Salté en su día porque tengo que apoyar a mi entrenador y Garitano tenía razón. Ojalá me quitara la razón. No va a volver a ser un jugador porque no quiere. Tiene contrato. Igual aparece con 75 kilos que es su peso y en los tres primeros partidos hace lo que sabe", lanzó públicamente en la comparecencia de prensa ante los medios de comunicación.

Las declaraciones del presidente cadista llegan después de que se haya viralizado un vídeo del club con Javier Ontiveros y que ha superado el millón de visualizaciones. El futbolista aparece sentado haciendo una valoración de la plantilla. Una instantánea que puede parecer bastante normal, pero que ha acumulado cientos de comentarios. La gran mayoría de ellos cuestionan duramente el estado físico del jugador, señalando directamente el peso del futbolista.