Precios de los abonos del Cádiz CF para la temporada 2026/2027

Las renovaciones aumentan su precio mínimo y descienden su precio máximo y las nuevas altas descienden

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El Cádiz CF ha presentado este jueves su campaña de abondos para la temporada 2026/2027. Bajo el lema 'Juntos como siempre', y tras una rueda de prensa en la que Manuel Vizcaíno ha confirmado la continuidad de Imanol Idiakez y ha intentado explicar lo sucedido a lo largo de todo el curso, el club ha confirmado los precios de cara al próximo ejercicio. Para las renovaciones, ascienden los precios mínimos y disminuyen los máximos; para las nuevas altas disminuyen todos, aunque siguen siendo demasiado elevados.

Precios de las renovaciones del Cádiz

El precio de las renovaciones estará marcado por la antigüedad de cada abonado. Los que tengan más de 15 años de antigüedad pagarán el precio mínimo, de entre 120 euros en los fondos y 435 euros en tribuna baja. Los aficionados que tengan menos de cinco años de carnet pagarán el precio máximo: 220 euros en los fondos y 750 euros en la tribuna baja.

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Esto significa que el Cádiz ha subido los precios mínimos y ha disminuido los precios máximos. En la campaña de abonados del año pasado, el precio mínimo de renovaciones era de 90 euros en fondo y 285 euros en tribuna baja, mientras que el precio máximo era de 315 euros en fondos y 927 euros en tribuna baja. La diferencia de precios entre unos y otros desciende, en definitiva.

Precio de nuevas altas de abonos del Cádiz

Las nuevas altas, una vez más, están llamadas a ser las más caras de la categoría, a la espera de conocer los precios de toda LaLiga Hypermotion. Teniendo en cuenta que los nuevos abonados tendrán que pagar una cuota de alta, el precio mínimo para aquellos aficionados que quieran sacarse el carnet será de 295 euros en fondo: 220 euros de base más 75 euros de cuota de alta. El precio más alto asciende nada menos que a los 950 euros, ya que la cuota de alta en tribuna es de 200 euros adicionales.

El gran problema de las nuevas altas es que los fondos, habitualmente, están llenos de renovaciones. Y esto significa que cuando llega el turno de las nuevas altas, en el mejor de los casos, sólo hay disponibilidad a partir de preferencia alta, cuyo precio alcanza ya los 564 euros. Es decir, que si no hay abonos disponibles de 295 euros, un nuevo abonado debería pagar como mínimo 564 euros.

Los precios de las nuevas altas siguen siendo muy altos, pero son bastante inferiores a los de hace un año. Durante la temporada 2025/2026, los nuevos abonados tenían que pagar entre 390 euros en fondos y 1.127,50 euros en tribuna baja, cifras imposibles de encontrar en cualquier otro equipo de la categoría.

Precios de otros equipos de LaLiga Hypermotion

Sin salir de Andalucía, el Córdoba CF presentó esta misma semana su campaña de abonados. Para las renovaciones, los precios oscilan entre los 150 euros en grada de animación y los 400 euros en tribuna. También hay abonos por 200 euros en los dos fondos. Para las nuevas altas, los precios oscilan entre los 170 euros en grada de animación y los 445 euros en tribuna descubierta. Es decir, que son muchos más bajos que los del Cádiz.

El CD Tenerife, que acaba de regresar a Segunda, presentó su campaña este miércoles. Las renovaciones de adultos oscilan entre los 125 euros en grada popular y 380 euros en tribuna. Las nuevas altas tienen un 20% adicional, por lo que estarían entre 150 y 534 euros, cifras muy inferiores al equipo cadista.