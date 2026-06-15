Los tres fichajes cerrados del Cádiz CF para abrir el mercado: son inminentes

La dirección deportiva ya trabaja en la confección de la plantilla del próximo curso

El Cádiz CF anuncia nueve salidas de golpe

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El Cádiz CF necesita activarse en el mercado. En un verano que promete ser largo, con salidas importantes y una pequeña revolución que no sólo debe ser deportiva, sino también mental, la dirección deportiva ya tiene varios nombres encima de la mesa. Y entre esos nombres, hay tres que están prácticamente cerrados.

El primero de ellos es Kenan Toibibou. Según avanzó Territorio Cadista el pasado mes de febrero, el central se convertirá en una de la primeras incorporaciones del cuadro amarillo en este mercado estival. Termina contrato con el NK Bravo de Eslovenia, por lo que aterrizaría en el Nuevo Mirandilla con la carta de libertad.

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El segundo nombre propio es el de Vladyslav Kopotun. Ya estuvo cerca de cambiar el color amarillo del Alcorcón por el amarillo cadista hace un año, pero finalmente no hubo acuerdo entre los dos clubes. Ahora acaba contrato con el equipo alfarero, así que también podrá recalar en la Tacita de Plata totalmente gratis y con la carta de libertad.

Y el tercero, a falta de confirmación oficial, será Beñat de Jesús. El lateral derecho también llegará gratis, pues acaba contrato con el Barakaldo y ya se ha despedido de su club actual. A sus 24 años, todo apunta a que concretará su firma por el Cádiz durante los próximos días.

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Los primeros fichajes del Cádiz CF

A partir de ahí, surgen muchos más nombres. Javi Castro, central de un Racing que acaba de ascender, es uno de los que ha cogido fuerza durante las últimas horas. Martín Bellotti y Oier Luengo son otras alternativas, mientras que el club también está trabajando en la continuidad de Antoñito Cordero. Todo ello a la espera de novedades desde la planta noble, con la esperanza por parte de la afición de que den explicaciones durante los próximos días y atentos también a una campaña de abonados que no debería tardar mucho en presentarse.