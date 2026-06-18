Celia Pérez 18 JUN 2026 - 11:03h.

Supera el millón de visualizaciones

Los tres fichajes cerrados del Cádiz CF para abrir el mercado: son inminentes

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Con el fin de temporada ya superado, el Cádiz afronta el futuro mirando un verano que promete ser largo, con salidas importantes y una remodelación profunda que no lleve a pasar los apuros que ha tocado este año. Queriendo hacer un repaso y una valoración a lo que ha sido la pasada temporada, el cuadro cadista ha lanzado en sus redes el punto de vista de varios de los jugadores, entre los que ha estado Javier Ontiveros.

El centrocampista ha pasado una campaña complicada marcada por las lesiones y las críticas, algo que ha continuado en el vídeo lanzado en las últimas horas por el club. El futbolista aparece sentado haciendo una valoración de la plantilla y en 24 horas ha superado el millón de visualizaciones y ha acumulado cientos de comentarios. La gran mayoría de ellos cuestionan duramente el estado físico del jugador, señalando directamente el peso del futbolista.

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"¿Está un poco pasado de peso o es cosa mía?", "Que un futbolista profesional se cuide de esa forma … ni en 3ªRef" o "Esto no puede ser verdad, tiene que ser IA...", son algunos de los comentarios que han llegado a la publicación.

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En unas declaraciones publicadas por el propio club, el futbolista reconoce la temporada tan complicada que le ha tocado vivir. “Ha sido una temporada bastante mala por la lesión”, admitió Ontiveros. El atacante explicó que el curso fue “bastante flojo” a nivel personal, aunque ya mira hacia adelante con el objetivo de regresar en las mejores condiciones: “Esperamos volver bien y con muchas ganas”.

Cabe recordar que el futbolista estuvo también muy cuestionado después de que por redes sociales corriera un vídeo con una salida nocturna junto a Alfred Caicedo y el canterano Raúl Pereira por Jerez la misma noche que sufrieron la derrota ante el Málaga. Todo ello le ha llevado a ser uno de los jugadores más cuestionados y criticados, algo que continúa finalizada la temporada por lo que se puede ver en redes sociales.