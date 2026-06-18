Michael Olise elimina todas sus fotos con el Bayern y las redes especulan con su fichaje por el Real Madrid

Fran Duarte Madrid, 18 JUN 2026 - 19:28h.

El delantero francés ha eliminado de su Instagram todas las fotos con su equipo actual y ha disparado los rumores sobre su fichaje por el Real Madrid

Michael Olise 'responde' a los rumores del Real Madrid con hat-trick y celebración con Mbappé

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Michael Olise está en boca de todos. El futbolista del Bayern Munich y de la selección francesa se ha convertido en el hombre de moda por su debut en el Mundial y su gran conexión con Kylian Mbappé. Y ahora ha vuelto a ser tendencia por lo que ha hecho con su perfil de Instagram.

El futbolista ha borrado todas las fotos que había en su perfil y solo ha dejado una enigmática publicación con fotos que parecen sacadas directamente de un televisor de su partido con Francia frente a Senegal. Un partido en el que Olise acabó llevándose el MVP del partido, pese al doblete de Mbappé que le convirtió en el máximo goleador histórico de ‘les bleus’.

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Un gesto que alimenta los rumores sobre su posible fichaje por el Real Madrid por el hecho de haber quitado todas las fotos en las que aparecía con la camiseta del Bayern. La única publicación que tiene en estos momentos en su perfil se ha llenado de comentarios de aficionados pidiéndole que fiche por el equipo blanco. Incluso algunos van más allá y ya le dan la bienvenida al Bernabéu. Y no es la primera vez que hace un movimiento así, ya en 2023 hizo algo parecido al eliminar todas sus fotos con el Crystal Palace antes de firmar por el Bayern Munich y coincidiendo con su renovación contractual con el equipo inglés.

Lo cierto es que cuando Florentino Pérez anunció en la campaña electoral que iba a hacer una oferta de 150 millones de euros por un jugador galáctico de la Champions, muchos ya especularon de que podría tratarse de una oferta por Olise, aunque el propio presidente trató de negarlo en esa misma entrevista con Iker Jiménez en Horizonte. Una posible oferta de la que también habló el CEO del Bayern Munich, Herbert Hainer, asegurando que si el presidente del Real Madrid quería enviar una oferta por Olise podía “ahorrarse el trabajo”.

Sin embargo, los rumores sobre el futuro de Michael Olise no han cesado y algunos medios como Sky Sports Alemania aseguran que el club blanco prepara una oferta superior a los 200 millones de euros con los que el club alemán podría reconsiderar su posición.