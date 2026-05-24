Joaquín Anduro 24 MAY 2026 - 13:46h.

Uli Hoeness deja claro que Olise y Kane no están en venta

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El Bayern de Múnich cerró un año estelar con la conquista este sábado de la DFB Pokal al vencer por 3-0 al Stuttgart en la final de Berlín, sumando el título copero a la Bundesliga con la única espina de las semifinales de Champions en las que cayeron contra el PSG. El proyecto de Vincent Kompany sigue sumando éxitos y la directiva no quiere romper esto por nada del mundo, lo que ha provocado la rajada de Uli Hoeness, su presidente de honor, contra el Real Madrid y el Barcelona por los rumores con Michael Olise y Harry Kane, respectivamente.

La posible llegada de José Mourinho al club merengue ha disparado a varios nombres que han aparecido en el radar madridista y, entre ellos, está el de Michel Olise. Por si fuera poco, Mou acudió este sábado al Olímpico de Berlín para la disputa de la final de la copa alemana, lo que ha servido para aumentar las especulaciones sobre si estaba viendo en directo al internacional francés.

Marca informó de que la presencia de The Special One en el Bayern-Stuttgart se debía a compromisos profesionales con Adidas aunque, por si acaso, Uli Hoeness disparó contra el interés del luso en su futbolista: "Espero no verle. Puede ponerle cinco ojos encima a Olise si quiere, pero no va a servir para nada. Se va a quedar, no está en venta y Mourinho podría haberse ahorrado el viaje desde Madrid".

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Uli Hoeness cierra las puertas de Harry Kane al Barça

Otro que se llevó los dardos del presidente de honor del Bayern fue el Barcelona a raíz de las preguntas sobre el posible fichaje de Harry Kane por el conjunto culé. La marcha de Robert Lewandowski ha abierto un hueco en la delantera de Hansi Flick y el conjunto catalán está dispuesto a hacer un gran desembolso este verano por un ariete estrella, entre los que ha aparecido el nombre del inglés.

Ante la posibilidad de repetir la operación con el propio Lewandowski cambiando Múnich por la ciudad condal en 2022, Uli Hoeness también fue claro: "Harry Kane es el mejor fichaje que hemos hecho nunca. El Bayern es un club que compra, no que vende, se va a quedar. El Barcelona, de todos modos, no tiene dinero".