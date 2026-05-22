La lista de 10 entrenadores de Iker Casillas para el Real Madrid sin José Mourinho

Andrea Esteban 22 MAY 2026 - 18:07h.

Entre los nombres destacan Xabi Alonso, Zidane, Arteta y Emery

José Mourinho, presente en Madrid en forma de marquesina: "Estoy de vuelta"

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Iker Casillas ha vuelto a dejar clara su postura sobre el futuro banquillo del Real Madrid. En plena oleada de rumores sobre el posible regreso de José Mourinho, el exportero publicó una lista con diez entrenadores que elegiría antes que al técnico portugués.

El mensaje de Casillas en redes

Iker Casillas sorprendió este jueves con un mensaje en X que rápidamente generó debate entre los aficionados madridistas. El exportero publicó una lista de nombres sin demasiada explicación, aunque el contexto dejó poco lugar a dudas:

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Unai Emery

Vincent Kompany

Xabi Alonso

Cesc Fàbregas

Mikel Arteta

Andoni Iraola

Zinedine Zidane

José Bordalás

Íñigo Pérez

Vicente del Bosque

El detalle más llamativo fue la ausencia total de Mourinho.

Casillas ya había rechazado el regreso de Mourinho

No es la primera vez que Casillas se posiciona públicamente sobre esta posibilidad.

Hace apenas unos días, el exguardameta fue mucho más directo al hablar del técnico portugués: “No le quiero en el Real Madrid, creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados”.

Una frase que dejó clara la distancia existente entre ambos años después de aquella convulsa etapa compartida en el vestuario blanco.

Una lista entre técnicos consagrados y nuevas apuestas

La selección de Casillas mezcla perfiles muy distintos. Aparecen entrenadores consolidados en la élite europea como Emery, Arteta o Zidane; técnicos emergentes como Cesc Fàbregas o Íñigo Pérez; y nombres con fuerte vínculo madridista como Xabi Alonso o Vicente del Bosque.

Incluso sorprende la presencia de Bordalás, un perfil completamente diferente al habitual en el entorno del Real Madrid.