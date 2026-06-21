Fran Fuentes 21 JUN 2026 - 23:18h.

El portero del Real Madrid evitó un par de goles, pero Beiranvand fue el mejor jugador del partido

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Bélgica volvió a decepcionar en un partido del Mundial. Esta vez lo hizo ante Irán, en la segunda jornada del Grupo G, no siendo capaces de marcar un gol. Y es que las actuaciones del central Khalilzadeh y, especialmente, del portero Alireza Beiranvand, abortaron cualquier acercamiento de la selección dirigida por Rudi García. Es más, Thibaut Courtois tuvo que intervenir

Thibaut Courtois (7): Varias paradas que mantuvieron el cero en la portería.

Thomas Meunier (6): Jugando muy adelantado, hizo un buen partido. Correcto a nivel defensivo y dando continuidad al juego asociativo del equipo.

Nathan Ngoy (4): Yendo muy hacia delante a cortar y con personalidad para la salida de balón. Estaba jugando bien, pero un error al jugar el balón hacia atrás propició que tuviera que hacer una falta dura y acabó expulsado.

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Brandon Mechele (7): Inexpugnable, muy bien por alto, al corte y buena lectura para ir al corte.

Maxim De Cuyper (6): Mucha profundidad durante todo el partido, jugabdo muy arriba y muy abierto, permitiendo que Trossard fuera hacia dentro sin perder presencia en la banda.

Nicolas Raskin (7): Su cambio en este partido por Onana le dio un poco más de velocidad a Bélgica en la circulación y permitió encontrar a De Bruyne en zona de entrelíneas.

Youri Tielemans (6): Mucha presencia como interior, recibiendo la pelota y mirando siempre hacia delante, aunque fallando cada vez que quiso dar un pase decisivo.

Alexis Saelemaekers (6): Mucho menos recorrido que de costumbre, pero actuando como un segundo punta, asomándose al balcón del área y buscando finalizar jugadas constantemente. Tuvo arrojo, pero le faltó acertar.

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Kevin De Bruyne (5): No está bien físicamente, lo que se vio en sus intentos de regate. Eso sí, jugando casi exclusivamente en la corona del área, se hartó de intentar filtrar balones a los extremos y el delantero, si no dio al menos diez pases que pudieron acabar en remate no dio ninguno. Él hizo su trabajo pero los demás no acertaron. Aunque, eso sí, en más de una ocasión pudo haberle pegado en lugar de buscar tanto la asistencia.

Leandro Trossard (8): Excelso trabajo del extremo, siendo el jugador más desequilibrante del partido. En las inmediaciones del área trató de filtrar varios balones que bien pudieron ser asistencias. Apenas un tiro desde la frontal que le tapó la defensa. En los últimos minutos se metió por dentro donde estaba De Bruyne y Bélgica mejoró.

Romelu Lukaku (3): Una auténtica máquina de perder balones y de fallar ocasiones. Tardón al girarse, fallón en el remate... no acertó ninguna, y eso que tuvo alguna clara.

También jugaron: Timothy Castagne (4); Hans Vanaken (6); Dodi Lukebakio (7); Arthur Theate (4); Matías Fernández-Pardo (6).

Beiranvand, héroe y MVP del Bélgica - Irán: ¡lo paró todo!

Alireza Beiranvand (10): Paró absolutamente todo, mantuvo con vida en todo momento a Irán, incluso con una parada de esas imposible.

Saleh Hardani (4): Muy superado por Trossard y De Kuyper en esa posición. En ataque, inexistente. Acabó sustituido.

Hossein Kanaani (7): Constantemente ayudando a Hardani a defender en banda.

Shoja Khalilzadeh (8): Labor defensiva impresionante. Secó a Lukaku, dejó un buen puñado de despejes, buena lectura al corte, tapó un par de tiros de Bélgica... Exhibición defensiva.

Ali Nemati (7): Muy pendiente de Saelemaekers en todo momento, teniendo que poner atención constante a la espalda de su carrilero.

Ehsan Hajfsafi (5): Mucho esfuerzo en defensa, dejando varias recuperaciones en situaciones límite, pero muy poco arriba.

Ramin Rezaeian (5): Más dedicado a defender que a atacar, siendo extremo.

Saman Ghoddos (7): Partido muy generoso en el esfuerzo, jugando muy cerca de sus centrales constantemente.

Saeid Ezatolahi (6): También muy enfocado en defensa, pero al menos sumó un par de acercamientos al área rival con un par de tiros.

Mohammad Mohebi (3): Apenas tocó balones en todo el partido. Intrascendente.

Mehdi Taremi (7): El responsable de los principales acercamientos de Irán. Metió un gol en una jugada ensayada, pero fue anulado por fuera de juego.

También jugaron: Alireza Jahabakhsh (5) Milad Mohammadi (4); Mehdi Torabi (6); Shahriar Moghanlou (-); Amirhossein Hosseinzadeh (-)