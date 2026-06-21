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Mati Prats se ilusiona con la transformación de España: "Esta sí es nuestra Selección Española"
España gana a Arabia Saudita y muestra una versión muy distinta
Luis de la Fuente desvela el factor que le hizo cambiarse de ropa al descanso: ante Cabo Verde pasó algo parecido
Tras el empate del debut ante Cabo Verde, la Selección Española ha renovado las esperanzas puestas en este equipo para ser campeones del mundo. Mati Prats ha valorado muy positivamente la transformación de España guiada por Luis de la Fuente, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. Puedes ver su opinión completa pinchando en el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.