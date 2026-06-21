Javi Rayo 21 JUN 2026 - 21:45h.

España gana a Arabia Saudita y muestra una versión muy distinta

Luis de la Fuente desvela el factor que le hizo cambiarse de ropa al descanso: ante Cabo Verde pasó algo parecido

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Tras el empate del debut ante Cabo Verde, la Selección Española ha renovado las esperanzas puestas en este equipo para ser campeones del mundo. Mati Prats ha valorado muy positivamente la transformación de España guiada por Luis de la Fuente, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. Puedes ver su opinión completa pinchando en el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.