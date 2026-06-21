Javi Rayo 21 JUN 2026 - 21:21h.

Todo el mundo se fijó en el cambio de vestimenta de Luis de la Fuente

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Al igual que ocurrió en el partido del debut ante Cabo Verde, Luis de la Fuente empezó el partido ante Arabia Saudita con un outfit y lo terminó con otro. Fueron muchos los aficionados que, a través de las redes sociales, se cuestionaron qué le había pasado al seleccionador nacional para cambiar de ropa aprovechando el descanso del encuentro. Muy fácil, se abrigó demasiado.

Luis de la Fuente triunfa con sus outfits

Luis de la Fuente fue preguntado por el detalle en las entrevistas tras la victoria ante Arabia Saudita. El seleccionador nacional arrancó el partido con traje y acabó vestido de manera más casual, incluso con zapatillas de deporte. "Porque hacía mucho calor a pesar de la climatización y estaba más cómodo con ropa más de sport". Así de sencillo. El ex del Athletic eligió mal su ropa y se tuvo que cambiar al descanso.

Pese a la buena climatización de los modernos estadios estadounidenses, Luis de la Fuente no se salvó del calor. A la hora del partido, hacía 30 grados en la ciudad norteamericana de Atlanta, que acogió el partido de la segunda jornada del grupo H entre España y Arabia Saudita. Justo las pausas de hidratación han sido objeto de debate estos últimos días, criticadas incluso por el propio Luis de la Fuente.

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Es cierto que están totalmente justificadas cuando hace mucho calor -como en este caso- pero en lo que llevamos de Mundial se han dado varias pausas para la hidratación cuando el clima no lo requería, favoreciendo a los equipos de menor entidad o que iban perdiendo en ese momento, regalándoles un tiempo muerto como si se tratara de un partido de baloncesto.

En lo estrictamente deportivo, Luis de la Fuente valoró muy positivamente la transformación de España: "Necesitábamos corregir y mejorar, pero hoy también hay cosas que mejorar si es que queremos llegar al día 19. Lo parte más positiva es que este equipo tiene un margen de mejora excepcional. Hemos vuelto a recuperar sensaciones".