Las dos teclas que pulsó Luis de la Fuente y que transformaron a España

Javi Rayo 21 JUN 2026 - 20:49h.

Luis de la Fuente aprendió de los errores y transformó a España

La Selección Española ahuyenta a los fantasmas con un Oyarzabal de matrícula de honor: las notas del España-Arabia Saudita

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España dejó atrás el colapso ante Cabo Verde para ofrecer un vendaval de ataque y goles ante Arabia Saudita. Luis de la Fuente no necesitó ni 90 minutos. Bastó media hora ante el conjunto saudita para ver la transformación de la Selección Española. El seleccionador nacional explicó tras el partido las dos teclas que le cambiaron la cara a su equipo: verticalidad e intensidad.

Luis de la Fuente encontró la solución

"Es lo que más habíamos insistido, lo habíamos visto con los jugadores y todos coincidíamos en que necesitábamos más verticalidad, más intensidad, se ha visto en remates, desde el primer minuto había que agobiar al rival y meterle en su área, en ese planteamiento estamos muy contentos y hay que seguir creciendo y mejorando", explicó Luis de la Fuente en sus declaraciones post partido.

Una verticalidad e intensidad que se vio en el campo. Pedro Porro subió más al ataque que Marcos Llorente. Álex Baena estuvo más incisivo desde el extremo que Gavi, Dani Olmo se movió más rápido que Fabián y Lamine Yamal superó con creces -obviamente- a un Ferran Torres que bastante hizo con suplirle en una posición que no es la suya. Y todo ello sumado a una mayor velocidad en la circulación de balón por parte de Rodri. Cuatro cambios que dejan a cuatro futbolistas señalados, veremos si para todo el torneo o si es solo pasajero. Ferran Torres y Fabián sí tuvieron minutos, pero Marcos Llorente y Gavi no llegaron a salir al terreno de juego.

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Para rebajar la euforia tras la goleada, Luis de la Fuente incidió que el partido ante Uruguay será mucho más complicado: "Los partidos son diferentes, aunque la propuesta quiere ser similar. Hemos hecho un primer tiempo excepcional y un segundo también bueno y sobre todo que nos permite dar continuidad y afrontar los partidos importantes que tenemos por delante. Uruguay va a ser un partido difícil y muy duro".