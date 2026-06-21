Fran Fuentes 21 JUN 2026 - 20:47h.

El delantero dejó unas imágenes ligeramente renqueante y Luis De la Fuente le quitó en el descanso

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Mikel Oyarzabal ha comparecido tras su gran partido frente a Arabia Saudí. El delantero de la Real Sociedad se ha confirmado como MVP del encuentro tras el tropiezo frente a Cabo Verde en el que su poca presencia fue uno de los focos de críticas. Ahora, tras dos goles y una asistencia en apenas 24 minutos, su reacción ha quedado patente, aunque el eibarrés no siente que tenga la necesidad de reivindicarse. En este sentido, el jugador ha comparecido en los micrófonos de RTVE después del encuentro, mostrándose muy satisfecho por el resultado y su brillante actuación personal. Además, ha descartado una hipotética lesión, ya que algunas imágenes de la retransmisión dieron la sensación de que estaba renqueante.

Valoración del resultado: "Sí, felices de haberle dado la vuelta a la sensación, y de las sensaciones que hemos tenido dentro del campo. A seguir ahora".

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El gran partido de Mikel Oyarzabal: "Sí, contento de haber podido ayudar al equipo hoy de esta manera. El otro día me tocó tocar menos balón, estar menos presente, pero intentando ayudar en lo que podía. Hoy de esta manera".

Mikel Oyarzabal: "Reivindicarme no, siempre me he sentido querido y valorado"

La necesidad de reivindicarse tras el primer partido: "Reivindicarme no porque siempre me he sentido querido y valorado por la gente que me rodea. Los compañeros, el entrenador, la gente que estamos día a día. Es con lo que me quedo. Fuera siempre se va a hablar, pero ya conocemos cómo es el mundo del fútbol. Dentro estamos tranquilos".

Una posible lesión en la primera mitad: "No, nada, todo bien. Como es lógico, el míster ha decidido dar minutos a más gente. Nos tenemos que centrar en dar el 100% y cuando nos cambien, seguro que hay otros que los dan igual".