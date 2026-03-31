Jorge Morán 31 MAR 2026 - 15:14h.

El jugador ha explicado su decisión de quedarse en Bélgica

Lukaku, a punto de romper a llorar, muestra su cara más emotiva tras resurgir con el Nápoles: "Sigo adelante por mis hijos"

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Lío en Nápoles con Romelu Lukaku. El delantero no está teniendo su mejor temporada en la Serie A, en parte debido a la gran cantidad de lesiones que está lastrando su participación con el equipo campeón. Pero con el parón de selecciones, en dónde fue convocado con Bélgica, se ha generado un problema entre ambas partes.

El futbolista fue convocado por Rudi García para este parón de selecciones, pero debido a su lesión, la Federación informó que no jugaría ninguno de los dos partidos ante Estados Unidos y México. Viendo su situación, el Nápoles habló con Lukaku para que se incorporara antes de tiempo al equipo, dándole de plazo hasta este martes 31 de marzo. Pese a ello, el futbolista no se ha presentado, lo que ha provocado un comunicado por parte del equipo napolitano.

El acuerdo entre Lukaku y el Nápoles

"El SSC Napoli anuncia que Romelu Lukaku no respondió a la convocatoria de hoy para la reanudación de los entrenamientos. El Club se reserva el derecho de decidir si toma las medidas disciplinarias pertinentes, así como si mantiene al jugador en el equipo de forma permanente", apunte el comunicado.

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Según informan desde el club, Lukaku había llegado a un acuerdo con el Nápoles para afrontar de manera conjunta sus molestias. "Coordinar juntos la fase de recuperación y tratar un problema físico que había sufrido en las últimas semanas durante su rehabilitación", explican. Pues bien, este martes el jugador ha decidido no volver con su equipo, quedándose en Bélgica junto a su familia.

La versión de los hechos de Lukaku

Lejos de ser una desobediencia sin motivo, Lukaku ha querido dar su versión de los hechos con un comunicado en sus redes sociales. "Esta temporada ha sido dura para mí, he tenido que lidiar con una lesión y con una pérdida personal. Sé que en los últimos días se ha hablado mucho de mi situación, y es importante aclarar todo el asunto", comenzó escribiendo.

"Me hice unas pruebas cuando estaba en la selección y se descubrió que tenía una inflamación en el flexor de la cadera. Teniendo en cuenta que es el segundo problema que he tenido desde que volví a principios de noviembre, he decidido hacer la rehabilitación en Bélgica", explicó, asegurando que 'nunca daría la espalda al Nápoles'. "Solo quiero jugar y ganar con mi equipo. Pero en este momento necesito estar seguro de que estoy al 100 % físicamente".

Antes de terminar, Lukaku mandó un mensaje tanto a sus aficionados italianos, como a los que le apoyan de cara al Mundial 2026. "Este año ha sido duro, pero al final lo conseguiré y ayudaré al Nápoles y a mi selección a alcanzar sus respectivos objetivos. Eso es lo único que quiero", zanjó.