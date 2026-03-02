Celia Pérez 02 MAR 2026 - 11:42h.

Marcó en el tiempo de añadido

El Nápoles, dispuesto a volver a por Juanlu Sánchez

El Nápoles consiguió sumar este sábado una victoria fundamental para tratar de revertir las sensaciones de los últimos partidos. Tras caer ante el Atalanta y empatar frente a la Roma, el cuadro de Antonio Conte se impuso al Hellas Verona gracias al tanto en el tiempo añadido de Romelu Lukaku. El belga tuvo una aparición decisiva, en la que resurgió a tiempo, en la última acción del encuentro, con un remate oportuno con la izquierda y con su primer gol de la temporada, entre lesiones y frustración hasta ahora.

Lukaku marcó la diferencia. Había jugado apenas 41 minutos en este curso, repartidos en cinco partidos entre todas las competiciones, lastrado por las lesiones desde el verano. Antonio Conte apostó por él en el minuto 73, cuando ya había encajado el 1-1 y peor se sentía el Nápoles, cuya contraofensiva tuvo éxito en la jugada final, con el 1-2 del belga.

La cara más humana de Lukaku

Tras finalizar el partido, el delantero habló ante los micrófonos de DAZN para analizar la victoria de su equipo, pero también para hablar de sus sensaciones tras unos meses durísimos. El belga mostró su cara más sensible y casi rompe al llorar al reconocer por todo lo que ha tenido que pasar, con la muerte de su padre incluida.

“Me alegro por el equipo. Lástima por el gol que encajamos, pero nos llevamos los tres puntos. Han sido meses difíciles, a nivel personal. El fútbol me ha dado muchísimo, y perder a mi padre como me pasó es duro", comenzó señalando.

"Sigo adelante por mis hijos, mis hermanos y por el Nápoles, que me ha dado tanto. Antes de llegar al Nápoles, ya estaba muerto. Este año es difícil, pero tenemos que aspirar a lo más alto", añadió sobre su situación y la del equipo esta temporada.