Ángel Cotán 19 MAR 2026 - 11:49h.

El lateral está creciendo a pasos agigantados en Montilivi

Mikel González perfila su estrategia de mercado por Hugo Rincón ante las amenazas en el Athletic

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BizkaiaLa primera temporada de Hugo Rincón en la élite nacional está cumpliendo con lo esperado. El Athletic Club apostó por ceder al joven lateral derecho para continuar con su proyección y de la mano de Míchel Sánchez lo está logrando con creces. Su buen hacer con el Girona se sigue con especial atención en Ibaigane, pero también más allá de Bilbao.

El futbolista de Valtierra tiene contrato en vigor con la entidad rojiblanca hasta junio de 2028. Un margen que permite abordar al club una renovación en la que ya se trabaja. Rincón siempre ha confesado que su sueño es triunfar en el Athletic, pero el fútbol gira constantemente y la realidad es que están tocando su puerta.

A sus 23 años, y con un valor de mercado estimado en cuatro millones de euros, son varios los clubes que comienzan a moverse. Y no solo en suelo nacional, también en Italia, como avanza el experto en mercado Gianluca Di Marzio.

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El Nápoles, interesado en fichar a Hugo Rincón

El Nápoles estaría sopesando la incorporación del lateral rojiblanco para el próximo mercado de verano. Su perfil encaja en la búsqueda que llevan meses realizando en dicha demarcación, pues el gran objetivo napolitano de las dos últimas ventanas de traspasos ha sido Juanlu, defensor del Sevilla FC. Las exigencias sevillistas frenaron el interés italiano y Rincón podría ser la alternativa.

A expensas de cerrar una renovación por la que las partes ya han empezado a hablar, la cláusula de salida del joven lateral ronda los treinta millones de euros. Una cifra que, si se consigue ampliar su vinculación, subiría a la par que su salario.

En Italia afrontan con optimismo un posible movimiento por Hugo Rincón e incluso cifran la que podría ser primera oferta del Nápoles. El conjunto italiano estaría dispuesto a poner sobre la mesa entre unos diez y quince millones.