Fran Fuentes 15 JUN 2026 - 23:10h.

Courtois salvó dos goles de los 'faraones', pero no estuvo muy exigido

Cómo fue la bronca de Thibaut Courtois con su propia Selección y lo que supone su regreso

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Bélgica y Egipto empataron a uno en su primer partido en el Grupo G del Mundial 2026. Un duelo que, pese al corto resultado, tuvo un gran número de ocasiones para uno y otro equipo. Estas son las notas de los jugadores de ambas selecciones.

Thibaut Courtois (6): Poco exigido. En la primera parte pudo hacer más en el gol, pero hizo una parada importante. En la segunda mitad tuvo algo más de trabajo pero resolvió bien.

Thomas Meunier (5): Jugando muy adelantado, pero poco preciso tanto en el pase como en el regate. En defensa le cogieron la espalda varias veces y el gol de Egipto lo marcó su par. Eso sí, puso el balón del gol del empate.

Nathan Ngoy (5): Defendiendo en posiciones muy adelantadas. Le tocó corregir en un par de ocasiones en la banda después de que le cogieran la espalda a Meunier.

Brandon Mechele (6): Atento para corregir a la espalda cuando bsucaron a Marmoush a su espalda. Incluso tuvo una ocasión en el descuento.

Timothy Castagne (7): Mucha profundidad e inteligencia a la hora de detectar cuándo incorporarse al ataque y atento a nivel defensivo, abortando más de un acercamiento de Egipto.

André Onana (7): Siempre dando el primer pase, tomando la decisión sencilla en cada momento. Bien a nivel táctico y en el robo de balón.

Youri Tielemans (5): Muy por debajo de lo esperado. Estaba llamado a ser el líder en el juego asociativo, y le faltó presencia, personalidad para pedirla y arriesgar algo más en el pase. Eso sí, dejó una apertura muy buena a Meunier para que pusiera el balón del empate.

Leandro Trossard (6): Quizá el jugador más fino de los ofensivos en Bélgica. Sin embargo, le faltó precisión en el gesto técnico para sacar algo positivo.

Kevin de Bruyne (5): Lo intentó con un par de tiros, uno especialmente peligroso de falta directa, pero le faltó acierto y más presencia.

Jeremy Doku (4): No dejó de intentarlo pero no se fue prácticamente ni una vez de su par.

Charles De Ketelaere (4): Mal como delantero, donde no disfrutó de ninguna ocasión clara, y poco participativo caído a la derecha, donde se perdió un poco.

Maxim De Cuyper (-):

Nicolas Raskin (7): Puso más criterio y mejoró a Bélgica a su entrada.

Romelu Lukaku (6): Clave en el gol del empate de Bélgica aunque no lo metiera él. Dejó algún remate más, y demostró que es fundamental como referencia de esta selección.

Las notas de Egipto frente a Bélgica en el Mundial

Mostafa Shobeir (7): Dejó un par de paradas de mérito. No pudo hacer nada en el gol. Además, despejó dos centros sumamente peligrosos en situaciones límite.

Mohamed Hany (5): Contuvo de manera espectacular a Doku hasta el punto de que cambiaron de banda al jugador del Manchester City. Se incorporó poco al ataque pero lo hizo con acierto. No tiene más nota porque tuvo la mala fortuna de meterse un gol en propia portería.

Yasser Ibrahim (6): Muy pendiente de las ayudas al lateral para contener a Doku, y repeliendo de cabeza un par de acercamientos de la selección belga.

Hamdy Fathy (7): Muy pendiente de Charles De Ketelaere, no dejándole darse la vuelta y tapando sus desmarques, jugando muy bien con el cuerpo y tapando todos los huevos.

Ahmed Fatouh (7): Buen trabajo a la hora de defender a Trossard en los primeros minutos, y cuando cayó Doku por su costado.

Marwan Attia (6): Muy pendiente de las ayudas defensivas, aunque muy poquito con balón.

Mohanad Lasheen (6): Muy implicado en las tareas defensivas, pero sumamente fallón en el pase.

Mostafa Ziko (4): Una máquina de perder balones. Dispuso de un par de tiros pero no tomaron portería.

Mohamed Salah (7): Lanzando a Marmoush al espacio hizo bastante daño a la contra. Además, asistió en el gol que abría el marcador.

Emam Ashour (8): Generó bastante peligro en el perfil izquierdo del ataque, amén a un auténtico golazo desde fuera del área que servía para adelantar a Egipto.

Omar Marmoush (7): Hizo mucho daño al espacio pero le costó encontrar portería. Tuvo ocasiones pero no acertó a meterla entre los tres palos.

Rami Rabia (7): Dejó varios robos muy llamativos y estuvo constantemente pendiente de Lukaku.

Zizo (6): Dejó un par de acciones de peligro en los últimos minutos.

Hamza Abdelkarim (-):

Karim Hafez (-):

Ibrahim Adel (-):