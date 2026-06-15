Cómo fue la bronca de Thibaut Courtois con su propia Selección y lo que supone su regreso

Fran Fuentes 15 JUN 2026 - 21:42h.

El portero del Real Madrid vuelve a ponerse bajo los palos de su país, aunque sin el brazalete de capitán

La afición de España se suma a la decepción tras el debut y pide cambios: “Si esto nos pasa con Cabo Verde…”

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El regreso de THibaut Courtois a la Selección de Bélgica ha vuelto a traer de actualidad una de las crisis más sonadas de los últimos años en el fútbol internacional. Y es que el vestuario de los 'Diablos Rojos' se fracturó de manera evidente tras un episodio vivido en 2023, y que propició la ausencia del portero del Real Madrid de las convocatorias nacionales. Aunque no lo hace cpmo capitán, un rol que ahora ostenta Youri Tielemans.

Así las cosas, el conflicto estalló con Domenico Tedesco en el banquillo. El cuerpo técnico decidió no darle el brazalete de capitán durante un partido de la fase de clasificación para la Eurocopa. Una decisión que no gustó a Thibaut Coutrois, quien la interpretó como una ausencia total de confianza. Ante aquella medida, el portero belga abandonó la concentración de la selección, evidenciando la fractura del vestuario y el meta, quien se ha postulado como uno de los mejores porteros en los últimos años, no recibió la llamada en convocatorias posteriores.

La fractura del vestuario y el episodio entre Thibaut Courtois y Kevin de Bruyne

La situación fue más allá de lo deportivo y abrió un debate interno en Bélgica sobre las jerarquías, el liderazgo y la convivencia en un vestuario que arrastraba tensiones anteriores. POr su parte, la prensa belga especuló a motivos extradeportivos, como los rumores de una supuesta relación entre Thibaut Courtois y la entonces pareja de Kevin de Bruyne, Caroline Lijnen.

Ahora, su regreso supone un intento de normalizar la situación. Con la generación dorada de la selección belga ya exitinguida, Bélgica recupera a uno de los porteros más determinantes del mundo. Sin embargo, la gestión de grupo vuelve a estar en entredicho y se cuestiona la capacidad de la selección de Bélgica para volver a formar un equipo con opciones para ganar. En la federación y el cuerpo técnico asumen que recuperar a Courtois eleva el nivel competitivo del equipo, pero obliga a reordenar los equilibrios y los egos en un vestuario que ya padeció situaciones similares en los últimos años.