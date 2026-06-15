Mundial 2026, horario y dónde ver todos los partidos del martes 16 de junio con el Francia - Senegal

Redacción ElDesmarque Madrid, 15 JUN 2026 - 20:50h.

Tendrán lugar los debuts de Francia y Senegal y el otro enfrentamiento del grupo de España

Los estadios del Mundial 2026, ordenados por capacidad: así queda la clasificación

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El martes 16 de junio será uno de los días más importantes en el inicio del Mundial 2026 ya que es el estreno de una de las máximas favoritas, la selección francesa. Lo hará contra Senegal, finalista de la Copa de África y uno de los combinados a tener en cuenta para esta Copa del Mundo. Los otros dos partidos serán el Arabia Saudí - Uruguay, el otro encuentro del grupo de España y el Irán - Nueva Zelanda, donde debutará Tim Payne.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Arabia Saudí - Uruguay del Mundial 2026?

El duelo entre Arabia Saudí y Uruguay, perteneciente a la primera jornada del Grupo H, se celebrará este martes 16 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. El partido comenzará a las 00:00h en España, es decir, en la noche del lunes al martes y podrá verse a través de DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Irán - Nueva Zelanda del Mundial 2026?

El enfrentamiento entre Irán y Nueva Zelanda de la primera jornada del Grupo G se celebrará el martes 16 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles y el pitido inicial será a las 3:00h en España, en la madrugada del lunes al martes. El partido podrá verse a través de la plataforma de DAZN y DAZN Mundial y también por el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

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¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Francia - Senegal del Mundial 2026?

El partido entre Francia y Senegal de la primera jornada del Grupo I se disputará el martes 16 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y comenzará a las 21:00h en España. El encuentro podrá verse en abierto a través de La 1 de TVE, RTVE Play y La 2 Cat y también en plataformas como DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.