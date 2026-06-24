Ángel Cotán 24 JUN 2026 - 20:14h.

Así lo confirmaron el director de Tajonar y el director técnico del fútbol base rojillo

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Osasuna y Athletic Club tienden a protagonizar movimientos de ida y vuelta desde categorías inferiores hasta el primer equipo. El último ejemplo de ello lo encarna un Jesús Areso con ganas de reivindicarse tras un primer año por debajo de las expectativas generadas. En este sentido, todo hacía indicar que este verano se produciría, como mínimo, un nuevo trasvase de Tajonar a Lezama, pero finalmente parece que se apaga.

Hablamos de Sergio Nuin, un prometedor lateral que acumula siete campañas en la disciplina rojilla, capitán en la selección navarra sub 16 y además familia directa del ya exjugador César Azpilicueta. Desde el pasado mes de abril, su llegada a Lezama en el presente mes de junio se daba por hecha, pero Osasuna sorprendió el pasado martes incluyéndole en la lista del Juvenil A.

Osasuna vuelca un fichaje de futuro del Athletic Club

En la comparecencia de Ángel Alcalde y Patxi Puñal, además de hacer balance deportivo de la cantera rojilla, también trataron este caso concreto. El Athletic parecía tener la sartén por el mango, pero los dirigentes de Osasuna confirmaron su futuro gracias a una cláusula: "Novedades pocas. Sergio es un chico que lleva siete años con nosotros aquí, tiene contrato en vigor y tiene una opción de renovación que estaba acordada en el contrato y que estaba firmada por ellos. Nadie les obligó a firmarla. Nosotros la ejecutaremos y si no tiene que ser así será otro organismo el que lo determine. En principio estará en este equipo nuestro el año que viene".

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Tras una primera explicación de Patxi Puñal, ahora director técnico de fútbol base en Osasuna, el director de Tajonar, Ángel Alcalde, aclaró cualquier tipo de duda: "En este sentido hay un compromiso por parte de sus padres de que el jugador esté aquí hasta los 18 años. Y Osasuna lógicamente lo va a ejercer para que este jugador, que lleva siete años aquí, siga con nosotros. Contamos con él".