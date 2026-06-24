Erik Bretos cocina un cambio de cromos en la Real Sociedad: el hándicap por Daichi Kamada

Ángel Cotán 24 JUN 2026 - 17:07h.

El futbolista japonés se encuentra disputando el Mundial

Loren Juarros tira de contactos en la Real Sociedad: triple interés de fichaje del Málaga

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La Real Sociedad comienza a dar pasos en su particular mercado de fichajes. Con mucho ruido alrededor de varios activos, pero sin ofertas en firme, la dirección deportiva txuri urdin prioriza la operación salida para poder hacer hueco a las peticiones de Pellegrino Matarazzo. Es el momento de un Erik Bretos que, aunque se enfoca en lo anteriormente citado, lleva semanas tanteando posibles incorporaciones.

La prioridad donostiarra pasa por buscar en el mercado una pareja de garantías para Jon Martín. La llegada de un nuevo central ocupa muchos esfuerzos, pero también se tantean opciones para las bandas y el puesto de delantero.

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Y aunque no es una de las tareas marcadas en rojo en su agenda, Erik Bretos se ha interesado por la situación de un talentoso jugador que tiende a ocupar la mediapunta. Se trata de un primer movimiento del director deportivo que desliza un cambio de cromos en la Real Sociedad.

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Erik Bretos cocina un cambio de cromos en la Real Sociedad

El periodista Matteo Moretto, experto en materia de fichajes, avanza en Radio MARCA el interés donostiarra en Daichi Kamada. A las puertas de cumplir 30 años, el mediapunta japonés se encuentra disputando el Mundial 2026 y cuajando buenos minutos. Erik Bretos ha iniciado los primeros contactos por un futbolista que termina contrato en el Crystal Palace el próximo 30 de junio y que cuenta con un valor de mercado que ronda los diez millones de euros. Sin embargo, hay un hándicap a superar.

La citada fuente señala que Daichi Kamada suele moverse en cifras importantes, por lo que el salario del jugador es el principal escollo para concretar su llegada a Anoeta. Nada formal hasta el momento por una incorporación que llegaría con la etiqueta del sustituto de Brais Méndez. El mediapunta de Mos, pretendido por el Celta de Vigo, apunta a abandonar la disciplina txuri urdin este verano.