El Málaga ofrece una alternativa a Urko Izeta en el Athletic: la opinión de Edin Terzic

Ángel Cotán 23 JUN 2026 - 15:33h.

El director deportivo malaguista tiende a pescar en el norte

Loren Juarros tira de contactos en la Real Sociedad: triple interés de fichaje del Málaga

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En el Athletic Club ultiman los detalles de una pretemporada que se antoja tan ilusionante como compleja. La primera con Edin Terzic a los mandos y con muchas incógnitas por resolver en la plantilla. La amplia nómina de futbolistas, salvo contadas excepciones, será analizada por el cuerpo técnico a pie de campo en Lezama. No obstante, el preparador de Menden ya ha trasladado sus planes iniciales a activos como Urko Izeta.

Tras una temporada en la que ha disfrutado de contadísimas oportunidades bajo las órdenes de Ernesto Valverde, al futbolista de Aia se le abría una oportunidad con la llegada del preparador alemán. No obstante, el sueño parecía esfumarse pronto.

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Los compañeros de Onda Vasca avanzaron hace varias semanas la decisión rojiblanca de mostrar la puerta de salida a Urko Izeta. Desde entonces, y motivado por su situación contractual que expira el próximo año, son varios equipos de la categoría de plata los que han mostrado su interés por el atacante. Ahora, el Málaga CF irrumpe como alternativa en Primera División.

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El Málaga ofrece una alternativa a Urko Izeta

Según avanza el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, el conjunto boquerón ha preguntado al club bilbaíno por el delantero centro. A sus 26 años, Urko Izeta está atascado en el Athletic y podría estar ante una gran oportunidad para asentarse en la élite. Y lo cierto es que opciones no le faltan este verano.

Además del Málaga, el Deportivo de A Coruña también tiene al ariete en su agenda de futuribles sin obviar los citados intereses en LALIGA Hypermotion. Pese a que Terzic y el propio club le han mostrado la puerta de salida, Urko Izeta ha ido rechazando todos los intereses recibidos, pues no quiere renunciar a su sueño como rojiblanco sin intentarlo en la pretemporada.

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Salvo giro inesperado, el delantero acabará cambiando de aires este verano en busca de la continuidad que no le ofrecen en casa. El Málaga, con un Chupe desatado de cara a portería rival, sueña con una dupla atacante de mucho nivel.