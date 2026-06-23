El Oviedo calienta el fichaje de Zakaria Eddahchouri: el efecto dominó del Deportivo

Ángel Cotán 23 JUN 2026 - 11:14h.

El club azul maneja otro nombre más para la delantera

Varapalo para el Real Oviedo en el mercado de fichajes

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En la lista de tareas pendientes del Real Oviedo está marcado en rojo la contratación de un nuevo delantero centro. El pasado curso, Fede Viñas protagonizó una de las escasas noticias positivas del cuadro carbayón en LALIGA EA Sports. El internacional uruguayo asumió la responsabilidad del gol por completo y ahora toca buscar un recambio de garantías para Julián Calero.

Desde hace varios mercados de fichajes, el nombre de Urko Izeta está relacionado con el conjunto asturiano. Su situación en el Athletic Club no varía con la llegada de Edin Terzic al banquillo, lo que permite que siga manteniéndose como opción azul. No obstante, y según avanza El Comercio, en la agenda del Oviedo emerge un nuevo candidato.

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El Oviedo calienta el fichaje de Zakaria Eddahchouri

La citada fuente afirma que el club carbayón ha puesto sus ojos en Zakaria Eddahchouri. El interés por este posible fichaje nace del buen rendimiento que ha mostrado el ariete de Países Bajos en la pasada LALIGA Hypermotion. Un total de trece dianas (uno de esos goles fue en la Copa del Rey) y seis asistencias son los números de un delantero que gusta mucho en el Carlos Tartiere.

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Por el momento, el Oviedo ha trasladado su interés al entorno del atacante neerlandés, pero no se han dado pasos formales por esta operación. De hecho, el fichaje de Zakaria Eddahchouri se emplazaría para otra fase del mercado veraniego.

Efecto dominó en el Deportivo

En clave deportivista, el interés del Oviedo en Zakaria apunta a provocar el llamado efecto dominó. Fernando Soriano está buscando un nuevo delantero centro para suplir el hueco que ha dejado Samuele Mulattieri. No obstante, la dirección deportiva herculina apostó tras el ascenso a Primera División por escuchar ofertas por el atacante neerlandés.

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Con contrato hasta junio de 2028, la primera intención del Dépor no es otra que ingresar traspaso por él en caso de salida, descartándose fórmulas simples de cesión. Si Zakaria Eddahchouri abandona Riazor, Fernando Soriano activaría la búsqueda de un segundo delantero centro.