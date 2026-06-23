Ángel Cotán 23 JUN 2026 - 08:52h.

Es una petición expresa de Ibai Gómez

Salen a la luz los problemas más profundos del Real Zaragoza: "Se inundaba la cocina"

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El mercado de Real Zaragoza comenzó como un auténtico tiro. Tras oficializar la criba de la primera plantilla, con un aluvión de salidas justificadas por el descenso al fútbol no profesional, Lalo Arantegui puso nombre y apellido a sus primeros fichajes. Antes, el director deportivo aragonés anunció la llegada al banquillo de Ibai Gómez. Y el técnico bilbaíno llegó con una petición clara.

Tras realizar un primer análisis de lo que debía ficharse en esta ventana estival de transferencias, Ibai Gómez marcó en rojo las bandas. El nuevo entrenador zaragocista quiere velocidad y desborde para acelerar el juego en los metros finales. Y no le puede negar a Lalo Arantegui el esfuerzo que está realizando para satisfacer su deseo.

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El Real Zaragoza aguarda por la respuesta final de un fichaje

Es un secreto a voces. El cromo deseado para ocupar la posición de extremo izquierdo es Jastin García. A sus 22 años, el futbolista de Lleida volverá a Girona tras una cesión en el Andorra. En LALIGA Hypermotion no ha conseguido ganarse la titularidad, aunque cuando Ibai Gómez fue su entrenador, sí gozó de un rol más importante.

Esa es la baza del Zaragoza en una operación que, como destaca el periodista Jorge Rodríguez Gascón, conlleva un gran esfuerzo. La dirección deportiva maña ha puesto sobre la mesa todo lo que puede poner por Jastin García.

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La insistencia de Ibai Gómez motiva a Lalo a ir con todo a por el atacante, pero son varios los clubes que están muy interesados en su incorporación. Además, el cambio de entrenador del Girona le abre una nueva posibilidad de quedarse en el club donde se ha criado. Compás de espera en el Zaragoza por el extremo deseado, pues aún con muchos rivales de por medio, sigue vivo por el joven Jastin García.