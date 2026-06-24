Ángel Cotán 24 JUN 2026 - 19:32h.

El zaguero ha sido protagonista en los días previos al encuentro contra Uruguay

Qué resultado necesita España ante Uruguay para pasar como primera de grupo en el Mundial 2026

Compartir







Aymeric Laporte fue protagonista este miércoles en sala de prensa. El central del Athletic Club, un fijo en los esquemas de Luis de la Fuente, responde a todas las cuestiones planteadas por los medios de comunicación en plena disputa del Mundial 2026. El futbolista de Agen habló de nombres propios como Nico Williams, pero también puso el foco en lo colectivo en España.

Su comparecencia arrancó con una respuesta sobre su estado físico: "No, me encuentro bien físicamente. Si es verdad que antes del partido, en el 80 ante Cabo Verde, tuve un golpe que me dolió y tenía muchas dudas para el de Arabia Saudí. Al final pude entrenar con el equipo, he completado todos los entrenamientos esta semana y estoy bien".

PUEDE INTERESARTE Erik Bretos cocina un cambio de cromos en la Real Sociedad: el hándicap por Daichi Kamada

Las palabras de Aymeric Laporte en la Selección Española

Recuperando sensaciones en lo colectivo. "Sabéis lo que podemos dar, lo que podemos hacer en un campo de fútbol y creo que nos representa más el segundo partido que el primero. En el primero no pudimos meter ese gol que nos faltó, pero la imagen del segundo partido ha sido mucho más España".

PUEDE INTERESARTE El Deportivo gana posiciones por el fichaje de Diego Conde: la estrategia ante dos rivales

Nico Williams. "Él mismo creo que se ha pronunciado. Ha sido difícil para él, tanto en el club como aquí. Se ha perdido muchos partidos, está entrenando muy fuerte y de hecho se le ve que va a más. Nunca es fácil una lesión como la suya, está cogiendo confianza y seguro que nos va a ayudar de cara a próximos partidos".

Los goles de las estrellas. "Has nombrado a goleadores natos, tienen muchas condiciones para meter goles. Hemos jugado muchísimas veces contra ellos, y bueno, tenemos que hacer nuestro partido en lo que nos toca. Son excepcionales ellos".

Críticas. "Las entendía perfectamente. Somos los primeros interesados en querer ganar todos los partidos y sobre todo contra una selección que es menor a la nuestra a nivel de ranking. Lo entendemos y supimos reaccionar en el segundo partido".

Posibles rivales en las eliminatorias. "Sí, al final cada partido que va pasando va cambiando. Cada 15 horas hay una tabla diferente, pero sabemos que nuestra idea es terminar primeros como siempre lo hemos dicho. Luego, lo que pueda ser o no, depende de otras selecciones y no tanto de la nuestra".

Marcelo Bielsa. "Todos vosotros lo conocéis bien. En lo que me toca sí es verdad que me hizo debutar y nos volvimos a encontrar en Inglaterra. Hablamos varias veces y solo tengo buenas palabras hacia él".