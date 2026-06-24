La clasificación de los mejores terceros del Mundial 2026: tercera jornada y opciones

Juan Pérez 24 JUN 2026 - 15:46h.

Ecuador pasa por el jefe final con pocas opciones de clasificarse a dieciseisavos

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El inicio de la tercera jornada del Mundial 2026 de este lunes 24 de junio presenta un desenlace a vida o muerte para todas las selecciones que buscan un puesto en la siguiente ronda, y la definición de los terceros puestos es clave. Con múltiples selecciones de nivel como Suecia, Croacia, Senegal, Bélgica o Ecuador, esta última con el drama más sonado, todas están encuadradas en ese para pasar como terceros, una resolución ante los puntos finales y los desempates con un escenario totalmente caótico que se mide partido a partido.

La puesta en escena de los terceros equipos de cada grupo puede transformar por completo los cruces de un Mundial 2026 cargado de historias y sorpresas. Selecciones como Croacia, Bélgica o Senegal, que están entre en el top 20 de la FIFA, viven a día de hoy al borde de la eliminación a expensas de una última jornada donde no todas tienen un rival sencillo.

Los 8 mejores terceros pasan a dieciseisavos

Ecuador es la que lo tiene más difícil de todas porque actualmente está fuera del Mundial por posición, pero además se enfrenta a Alemania en la tercera jornada después de dejar los deberes por hacer. Escocia tampoco lo tiene fácil, porque está bien posicionada a día de hoy pero debe chocar con Brasil con la necesidad de puntuar para asegurar plaza. Otras como Bélgica lo tienen fácil porque juegan contra Nueva Zelanda, así como Senegal compite contra Irak, pero ambas han pinchado anteriormente por lo que no hay nada escrito.

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Los parámetros de clasificación están ordenados en el cuadro, pero los desempates tienen varios niveles. El primer comparativo es saber quién tiene más puntos, luego la diferencia de goles y posteriormente los goles anotados. Parece improbable imaginar más empates en ese punto, pero de ser así se comprueba el juego limpio de cada equipo con las cartulinas recibidas, y posteriormente el ranking FIFA.