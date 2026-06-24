Ancelotti duda entre Neymar y Endrick como la revolución de Brasil ante Escocia

Juan Pérez 24 JUN 2026 - 10:25h.

Raphinha no será de la partida y Rayan tiene muchas opciones de ser titular

La familia de Raphinha responde a sus supuestos problemas económicos para salir del Barcelona

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El enfrentamiento de Brasil contra Escocia deja unas cuantas alarmas encendidas en la selección de Carlo Ancelotti ante las posibles consecuencias en los cruces si no consiguen una victoria. La lesión de Raphinha trastoca los planes con una de las bajas más difíciles de cubrir tanto por las soluciones, pero tanto Endrick como Neymar están disponibles para para tomar la alternativa esta noche a las 00:00h.

El llavero de la selección de Brasil tiene un peso demasiado grande en el bolsillo por el ruido alrededor de nombres como Neymar o Endrick, dos escenarios totalmente diferentes que ahora pueden tener una oportunidad. A priori la ausencia del extremo del FC Barcelona deja espacio a Rayan como titular, porque lo hizo bien tras sustituirle ante Haiti y porque tiene el potencial para destacar desde la derecha, pero ahora hay más opciones.

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Después de una recuperación tardía, Ancelotti ha confirmado que Neymar ya está disponible y está en condiciones de disputar cualquier puesto de la zona delantera de Brasil. A pesar de arrastrar el cartel de invitado después de una temporada discutible, la otrora estrella del Barça y PSG entró en una convocatoria repleta de polémica, pero ahora deja de lado su lesión con la opción de tener minutos por primera vez en el Mundial 2026.

Aún la opción más lógica es darle minutos a Endrick, mucho más preparado, con una temporada más completa y con el apoyo de la afición que desde hace días pide más repercusión para el jugador del Real Madrid. Carlo ha deslizado que tanto uno como otro están preparados, pero parece que este último debe tener un rol más importante si el resultado no es el adecuado entre el descanso y el minuto 60 de partido.

Y la respuesta es fácil, si Brasil no pasa del empate asegura la segunda posición pero puede encontrarse un duelo muy duro en dieciseisavos contra Países Bajos al perder la primera plaza. Lo lógico es esperar una victoria de Marruecos ante Haiti, lo que convierte el enfrentamiento ante Escocia en una necesidad no sólo por ganar, sino para sacarle diferencia de goles a la selección africana para ser primeros de grupo.

Ayer Matheus Cunha no pudo ni hablar en rueda de prensa después de un viaje complejo a Miami con múltiples retrasos, y si eso se refleja en el campo, el delantero también podría necesitar un recambio de garantías. El peso de la historia en Neymar o la revolución prometida de Neymar esperan en el banquillo, y son los dos condicionantes de Ancelotti para marcar el futuro de La Canarinha en este Mundial 2026.