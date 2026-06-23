El entorno del futbolista, optimista con su futuro y su lesión durante el Mundial

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Raphinha se ha convertido en uno de los nombres propios de las últimas horas. El brasileño cayó lesionado en el segundo partido de Brasil durante el Mundial 2026, que acabó con un cómodo triunfo por 3-0 ante Haití. Volvió a firmar una primera mitad discreta y tuvo que abandonar el terreno de juego a los 40 minutos por una lesión muscular que podría provocar que no vuelva a jugar en lo que resta de torneo y que le tendrá, como mínimo, dos semanas de baja.

Más allá de eso, el jugador del FC Barcelona ha sido noticia, también, por una supuesta delicada situación económica que podría provocar su salida a Arabia Saudí. En una entrevista en el podcast 'Red Cast', el exfutbolista brasileño Marcos André Batista Santos, más conocido como Vampeta, aseguró que Raphinha tiene "serios problemas familiares y económicos" y que su deseo sería irse a Arabia "para cambiar las cosas".

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La familia de Raphinha reacciona a los problemas económicos

Como era de esperar, esas palabras corrieron como la pólvora y han llegado incluso a la familia del propio futbolista, que ha salido al paso para desmentir esa situación. Según recoge Mundo Deportivo de fuentes cercanas al jugador, están convencidos de que la lesión es "leve", que volverá a jugar en el Mundial y, sobre todo, que "no hay que preocuparse" de su salida del Barça.

"En cuanto a su salida, no hay nada de qué preocuparse. Está concentrado en la selección nacional y muy feliz en el Barcelona", asegura su tío Deivison en el citado diario, donde también ha querido dejar claro que su familia está en Estados Unidos durante estos días para acompañar al jugador, que cumplirá 30 años a finales de 2026.

Además, también deslizan que no hay ningún tipo de problema económico y, sobre todo, que las últimas palabras relacionadas con su situación no tienen ningún tipo de base.