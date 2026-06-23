Redacción ElDesmarque Madrid, 23 JUN 2026 - 12:19h.

El creador de contenido tiene claro qué jugador querría ver en el Real Madrid

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Ibai Llanos ha dejado una reflexión llamativa durante un debate posterior al triunfo de España ante Arabia Saudí en el Mundial 2026. El creador de contenido realizó un directo con La Cobra, streamer argentino, para comentar la actualidad del torneo y la victoria de La Roja y, entre análisis y opiniones, acabó señalando al futbolista español al que le gustaría ver en el Real Madrid y por el que pagaría mucho dinero para ver en el conjunto blanco. Además, no es la primera vez que demuestra su admiración hacia este jugador.

Ibai Llanos tiene claro qué jugador querría ver en el Real Madrid

El nombre elegido por Ibai fue el de Lamine Yamal. El streamer no ocultó su deseo de ver al internacional español vestido de blanco y llegó a asegurar que "pagaría mucho dinero" por verle jugar en el Real Madrid. Esta declaración no ha pasado desapercibida teniendo en cuenta el gran momento que atraviesa el atacante después de recuperarse casi al 100% de su lesión y el deseo de Florentino y de los aficionados merengues de firmar 'un galáctico'. El '19' de La Roja levanta pasiones en cualquier afición de España e incluso en la del máximo rival.

Lo cierto es que la operación es completamente imposible a día de hoy ya que el Fútbol Club Barcelona no tiene ninguna intención de ponerle a la venta y el jugador ha declarado en numerosas ocasiones que está feliz en Barcelona. El deseo de Ibai vuelve a poner de manifiesto el impacto que está teniendo Lamine Yamal y que, pese a ser un jugador azulgrana, los aficionados del Real Madrid querrían verle en su equipo. El de Rocafonda fue diferencial en la victoria de España frente a Arabia Saudí y su sorprendente madurez hace que no parezca que esté jugando su primera Copa del Mundo.